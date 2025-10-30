ΕΥΔΑΠ: Σχέδιο 30ετίας για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Αττική - Real.gr

Με fast track διαδικασίες και επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ εκκινεί το πλάνο μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δράσεων της εταιρείας για να μην αντιμετωπίσει η Ελλάδα το υψηλότερο υδατικό στρες στην Ευρώπη. Η δέσμευση του πρωθυπουργού για δημόσιο έλεγχο και φθηνό νερό και τι προβλέπεται για τα τιμολόγια και τις αφαλατώσεις.

Της Κωνσταντίνας Χελιδώνη

Σχέδιο ύψους 535 εκατ. ευρώ δρομολογεί η ΕΥΔΑΠ για να εξασφαλίσει την επάρκεια νερού στην Αττική τις επόμενες τρεις δεκαετίες. Το έργο «Εύρυτος» τίθεται σε τροχιά υλοποίησης, με fast track διαδικασίες, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος επενδύσεων 2,5 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει έργα υποδομής, επέκταση της ΕΥΔΑΠ με απορρόφηση 14 περιφερειακών παρόχων, ενίσχυση του Ευήνου, επενδύσεις και βελτιώσεις των υδάτινων αποθεμάτων. Το πλάνο των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δράσεων της εταιρείας παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εορτασμού των 100 χρόνων της ΕΥΔΑΠ που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στο Εθνικού Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στέφανου Παπασταύρου και του διευθύνοντα συμβούλου της ΕΥΔΑΠ, Χάρη Σαχίνη.

Έργο «Εύρυτος»

Το νέο έργο, ύψους 535 εκατ. ευρώ, αφορά τη μερική εκτροπή των ποταμών Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο, ώστε να ενισχυθεί η υδροδότηση της πρωτεύουσας. Περιλαμβάνει δύο σήραγγες συνολικού μήκους 20 χιλιομέτρων, οι οποίες θα μεταφέρουν 200 εκατ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ παρέθεσαν ενημερωτική συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους κατά την οποία ανέλυσαν όλες τις λεπτομέρειες του σχεδίου. Όπως εκτίμησε η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, ο διαγωνισμός αναμένεται να ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2026, με στόχο να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2029. «Η ΕΥΔΑΠ προχωρά με γοργούς ρυθμούς και εντός χρονοδιαγραμμάτων», υπογράμμισε ο κ. Σαχίνης, σημειώνοντας ότι το έργο θα εξασφαλίσει νερό για την Αττική για τουλάχιστον τριάντα χρόνια. Αν υπάρχει πλεόνασμα, το νερό θα μπορεί να διοχετευθεί και σε νησιά, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, προχωρούν γεωτρήσεις στη λίμνη Υλίκη, στη Μαυροσουβάλα και στους Ούγγρους, καθώς και αντλήσεις στον Βοιωτικό Κηφισό, όπου έχουν ενεργοποιηθεί 17 υδρογεωτρήσεις με λειτουργία έως και 18 ώρες ημερησίως. Τα έργα αυτά ενισχύουν την ανθεκτικότητα του υδροδοτικού συστήματος και καλύπτουν ανάγκες τόσο ύδρευσης όσο και άρδευσης.

Το plan b με αφαλατώσεις

Ως εφεδρικό σχέδιο, η ΕΥΔΑΠ δρομολογεί μονάδες αφαλάτωσης σε Θίσβη, Νέα Πέραμο και Λαύριο, με στόχο να εξασφαλιστούν επιπλέον 35 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως. Οι μονάδες θα είναι αρθρωτού τύπου, ώστε να μπορούν να μετακινηθούν ή να αξιοποιηθούν σε νησιά, εφόσον απαιτηθεί. Το κόστος παραγωγής αφαλατωμένου νερού εκτιμάται στα 1.000 ευρώ ανά κυβικό, με τη Θίσβη να κοστίζει μεταξύ 50 και 75 εκατ. ευρώ. «Πρόκειται για έναν υποστηρικτικό μηχανισμό σε περίπτωση καθυστερήσεων του κύριου έργου», ανέφερε η διοίκηση, διευκρινίζοντας ότι δεν αποτελεί την προτιμητέα λύση λόγω κόστους.

Πέραν της αφαλάτωσης, προβλέπεται γεωγραφική επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, αλλά και επέκταση της αρμοδιότητας στην άρδευση. Ουσιαστικά, σχεδιάζεται -όπως είπε ο υπουργός- η γεωγραφική επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ με την υποχρεωτική συγχώνευση εταιρειών ύδρευσης. Αυτή η πολιτική θα επεκταθεί και στον τομέα της άρδευσης. Γι’ αυτό θα υπάρξει εκσυγχρονισμός των διατάξεων, όπως είπε.

Η κυβερνητική στρατηγική και τα τιμολόγια

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τον εορτασμό των 100 χρόνων υπογράμμισε ότι η ΕΥΔΑΠ «παραμένει υπό δημόσιο έλεγχο» και ότι το νερό «είναι δημόσιο αγαθό, όχι εμπορεύσιμο προϊόν». Ενώ, ο αρμόδιος υπουργός Στ. Παπασταύρου τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει το υψηλότερο υδατικό στρες στην Ευρώπη μετά την Κύπρο, γι’ αυτό και προχωρά συνολικά σε επτά άξονες δράσης για την ενίσχυση των υποδομών και την εξοικονόμηση πόρων.

Αναφορικά με τα τιμολόγια, ο κ. Σαχίνης παρέπεμψε στην ΡΑΑΕΥ, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει τις σχετικές αποφάσεις το επόμενο διάστημα, ενώ Στ. Παπασταύρου απέκλεισε οποιοδήποτε ενδεχόμενο επιβολής ειδικούς τέλους νερού λόγω λειψυδρίας. Με το έργο «Εύρυτος» και τις παράλληλες δράσεις, η ΕΥΔΑΠ στοχεύει να εξασφαλίσει βιώσιμη επάρκεια νερού και να διατηρήσει τα χαμηλότερα τιμολόγια στην Ε.Ε., διασφαλίζοντας παράλληλα ποιότητα και ασφάλεια για τους πολίτες. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σαχίνης, «Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, αλλά χρειάζεται ισχυρές υποδομές και γρήγορες αποφάσεις για να παραμείνει προσιτό και ασφαλές».