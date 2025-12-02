Ευγένιος Λαμπρινάκος: Μοναχός έγινε ο ηθοποιός από το «Καλημέρα Ζωή» και τις «7 θανάσιμες πεθερές» - Real.gr

Quantcast
15:15, 02/12/2025
Ο ηθοποιός Ευγένιος Λαμπρινάκος έχει εγκαταλείψει την υποκριτική και ακολούθησε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο, αυτόν του Θεού. Σύμφωνα με πληροφορίες από την εκπομπή “Super Κατερίνα”, ο Ευγένιος Λαμπρινάκος που κάποτε ξεχώρισε μέσα από μικρούς ρόλους σε πολύ γνωστές σειρές είναι πλέον μοναχός. Μερικές από τις σειρές στις οποίες είχε μικρούς ρόλους ο Ευγένιος Λαμπρινάκος ήταν […]

