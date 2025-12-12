Εβίτα Σερέτη για Γονίδη: Εβαλε το χέρι του στο μέτωπό μου, προσευχήθηκε και μου πέρασε ο πονοκέφαλος - Real.gr

Σε ένα συμβάν με τον Σταμάτη Γονίδη αναφέρθηκε η Εβίτα Σερέτη, λίγο πριν από την πρεμιέρα της με τους Γιάννη Καψάλη και Βασίλη Τερλέγκα.

«Ήμασταν μαζί στο αυτοκίνητο, πηγαίναμε στο στούντιο για να γράψουμε ένα ντουέτο που είχαμε μαζί και είχα τρομερό πονοκέφαλο. Του λέω “Σταμάτη, δεν νιώθω καλά”. Έβαλε το χέρι του στο μέτωπό μου, είπε μία προσευχή, δηλ. προσευχήθηκε στον Χριστό ο άνθρωπος και μου πέρασε ο πονοκέφαλος», είπε η Εβίτα Σερέτη, μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day»

Και η τραγουδίστρια συνέχισε λέγοντας: «Αυτό συνέβη σε μένα και μπορώ να το πω με μεγάλη ειλικρίνεια και με σιγουριά».