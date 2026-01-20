Ευρεία επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε πρατήρια υγρών καυσίμων για πειραγμένες αντλίες - 10 συλλήψεις - Real.gr

Quantcast
Ευρεία επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε πρατήρια υγρών καυσίμων για πειραγμένες αντλίες – 10 συλλήψεις

11:04, 20/01/2026
Σε εξέλιξη βρίσκεται από πρωινές ώρες της Τρίτης ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) σε περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας με ειδικό παράνομο λογισμικό που είχαν εγκαταστήσει σε πρατήρια υγρών καυσίμων.

Με αυτόν τον τρόπο εξαπατούσαν τους πολίτες παραδίδοντας λιγότερα καύσιμα από τα αναγραφόμενα.

Διενεργούνται περισσότερες από 30 ταυτόχρονες έρευνες σε πρατήρια υγρών καυσίμων, εταιρείες και οικίες και έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 10 άτομα.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, σφραγίστηκαν και τρία πρατήρια στη Θεσσαλονίκη.

