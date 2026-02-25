Έβρος: Εικόνες βιβλικής καταστροφής από τις πλημμύρες - Έως και 6 μέτρα το νερό στα Λάβαρα - Real.gr

Οριακή είναι πλέον η κατάσταση που επικρατεί στη περιοχή του Έβρου, καθώς η συνεχής και ανεξέλεγκτη αύξηση της στάθμης των υδάτων έχει προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες. Σημειώνεται, μάλιστα, ότι ήδη περισσότερα από 150.000 στρέμματα έχουν καλυφθεί από νερό.

Παρά το γεγονός ότι η στάθμη του νερού στον ποταμό υποχώρησε στα 6,75 μέτρα από τα 7,15 μέτρα όπου είχε φτάσει την Τρίτη (24/2), νέο ρήγμα σημειώθηκε στο ανάχωμα του Αμορίου, στον κεντρικό Έβρο. Τα νερά πέρασαν στα αγροκτήματα των περιοχών Αμορίου, Κισσαρίου και Λαβάρων, προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

Ο νομός βρίσκεται πλέον σε κόκκινο συναγερμό καθώς περισσότερα από 150.000 στρέμματα γης έχουν πλημμυρίσει, με σοβαρές επιπτώσεις σε καλλιέργειες, αγροτικές υποδομές και οδικά δίκτυα, ενώ απειλούνται και κατοικίες.

Οι εικόνες από την περιοχή είναι αποκαρδιωτικές. Γήπεδα και μπασκέτες έχουν σχεδόν καλυφθεί από τα νερά σε ύψος έως και τριών μέτρων, με τα δίχτυα να διακρίνονται μόλις πάνω από την επιφάνεια.

Εικόνες αποκάλυψης και έξω από το Σουφλί. Η υποχώρηση του αναχώματος προκάλεσε ανεξέλεγκτη εισροή υδάτων, μετατρέποντας χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης σε μια απέραντη υδάτινη έκταση.

Υπενθυμίζεται ότι στις 02:34 τα ξημερώματα, η Πολιτική Προστασία έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους του οικισμού Λαβάρων, καλώντας τους να παραμείνουν σε επιφυλακή λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού. Η στάθμη του νερού έχει ξεπεράσει κατά πολύ το όριο συναγερμού των 6,40 μέτρων, φτάνοντας χθες ακόμη και τα 7 μέτρα.

Οι κάτοικοι προσπαθούν με σακιά άμμου να δημιουργήσουν πρόχειρα αναχώματα, προκειμένου να μην αφήσουν τα νερά να μπουν στα σπίτια τους, ενώ οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το φαινόμενο δεν συνδέεται άμεσα με τις καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα, αλλά με τον καιρό στις γειτονικές χώρες.

Ο Έβρος έχει τεθεί σε αυξημένο επίπεδο επιφυλακής τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, καθώς ο όγκος των υδάτων που κατεβάζει ο ποταμός παραμένει ιδιαίτερα μεγάλος.