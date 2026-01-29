Έβρος: Πλημμυρικά φαινόμενα από την κακοκαιρία - Εγκλωβίστηκαν μαθητές σε σχολείο - Real.gr

Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν προβλήματα στον Έβρο, με πλημμύρες, διακοπές κυκλοφορίας και αποκλεισμό σχολείου.

Η κακοκαιρία εκδηλώθηκε από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (29/1) σε ολόκληρη τη Θράκη, με ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το e-evros.gr, στην Αλεξανδρούπολη, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες επηρέασαν τη λειτουργία της εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς, όπου η παρουσία παραγωγών ήταν περιορισμένη, ενώ στο λιμάνι καταγράφηκαν ισχυροί άνεμοι και υψηλός κυματισμός.

Προβλήματα σημειώθηκαν και στον οικισμό Απαλός, όπου όμβρια ύδατα προκάλεσαν αποκλεισμούς σε σημεία του οικισμού, καθώς και στο Δημοτικό Σχολείο, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονικότητα του προβλήματος στην περιοχή.

Λίγο πριν το μεσημέρι, η Αστυνομία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας στην παλιά Εθνική Οδό, στο ύψος του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης, λόγω πλημμυρικών φαινομένων, ενώ αποκλεισμένη παραμένει και η Νίψα, τόσο από την επαρχιακή οδό Νίψα–Δωρικό όσο και από τους παράπλευρους δρόμους της Εγνατίας Οδού.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με προειδοποίηση του Evrosmeteo, από το απόγευμα της Κυριακής αυξάνεται η πιθανότητα εκδήλωσης ιδιαίτερα έντονης χιονόπτωσης στον Έβρο, με το φαινόμενο να ενδέχεται να συνεχιστεί και τη Δευτέρα.