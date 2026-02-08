Έβρος: Τραγωδία με δύο νεκρούς μετανάστες - Τι εξετάζουν οι Αρχές - Real.gr

Quantcast
Έβρος: Τραγωδία με δύο νεκρούς μετανάστες - Τι εξετάζουν οι Αρχές
Έβρος: Τραγωδία με δύο νεκρούς μετανάστες – Τι εξετάζουν οι Αρχές

10:29, 08/02/2026
Έβρος: Τραγωδία με δύο νεκρούς μετανάστες – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Δύο μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή του Διδυμοτείχου.

Πρόκειται για άνδρες ηλικίας περίπου 30 έως 40 ετών, η υπηκοότητα των οποίων παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις τους. Ο ένας διακομίστηκε ήδη νεκρός, ενώ ο δεύτερος έφερε αρχικά σημεία ζωής, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών για ανάνηψη, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το νοσοκομείο, οι δύο μετανάστες εντοπίστηκαν σε παρέβρια περιοχή, η οποία χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το ακριβές σημείο όπου βρέθηκαν.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η αστυνομία, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου των δύο ανδρών.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι δύο μετανάστες φέρεται να προσπάθησαν να περάσουν τον ποταμό Έβρο για να εισέλθουν στη χώρα. Η στάθμη του ποταμού είναι ιδιαίτερα υψηλή, φτάνοντας περίπου τα έξι μέτρα, ενώ οι καιρικές συνθήκες είναι χειμερινές, με ορμητικά νερά στην περιοχή.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

