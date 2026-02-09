Ευρυτανία: Άμορφη μάζα το αυτοκίνητο που έπεσε σε χαράδρα 300 μέτρων - Νεκρός ο οδηγός, ψάχνουν αν υπήρχαν άλλοι επιβάτες - Real.gr

Σύνοψη από το
- Το απόγευμα της Κυριακής, κοντά στην Ιερά Μονή Προυσού στην Ευρυτανία, ένα ασημί αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 300 μέτρων, γεγονός που είδαν προσκυνητές.
- Αμέσως στήθηκε μια δύσκολη επιχείρηση απεγκλωβισμού με 31 πυροσβέστες, οι οποίοι λίγο μετά τις 20:30 ανέσυραν νεκρό τον 59χρονο οδηγό.
- Οι έρευνες συνεχίστηκαν όλο το βράδυ για το αν υπήρχαν και άλλοι επιβάτες στο όχημα, με τη συνδρομή της ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ» (drone) από τη Λάρισα, ενώ προανάκριση διεξάγει το Τμήμα Καρπενησίου.
Το τροχαίο δυστύχημα έγινε κοντά στην Ιερά Μονή Προυσού στο δρόμο προς Τόρνο της Ευρυτανίας, το απόγευμα της Κυριακής. Εκεί, προσκυνητές είδαν το ασημί αυτοκίνητο να φεύγει σε γκρεμό και να κάνει βουτιά θανάτου από ύψος 300 μέτρων. Αμέσως ειδοποίησαν πυροσβεστική και αστυνομία και έτσι στήθηκε μία πολύ δύσκολη επιχείρηση με 31 πυροσβέστες για να απεγκλωβίσουν τον οδηγό.
Λίγο μετά τις 20:30 το βράδυ, το Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε ότι κατάφεραν να ανασύρουν χωρίς τις αισθήσεις του τον 59χρονο οδηγό του οχήματος. Έτσι συνέχισαν όλο το βράδυ να αναζητούν στα συντρίμμια για το αν στο αυτοκίνητο επέβαιναν και άλλοι.
Στην επιχείρηση συνδράμει η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» (drone) από τη Λάρισα.
Προανάκριση για το τροχαίο δυστύχημα διεξάγει το οικείο Τμήμα Καρπενησίου.
Με πληροφορίες από lamiareport, Ευρυτανικά νέα