Quantcast
Εύβοια: Ζευγάρι ηλικιωμένων έχασε τη ζωή του μετά από φωτιά στο σπίτι τους - Real.gr
real player

Εύβοια: Ζευγάρι ηλικιωμένων έχασε τη ζωή του μετά από φωτιά στο σπίτι τους

00:30, 30/01/2026
Εύβοια: Ζευγάρι ηλικιωμένων έχασε τη ζωή του μετά από φωτιά στο σπίτι τους

Νεκροί εντοπίστηκαν ένας άνδρας και μία γυναίκα σε σπίτι στα Ψαχνά Ευβοίας μετά από πυρκαγιά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά έσβησε πριν φτάσουν οι δυνάμεις που έσπευσαν μετά από ειδοποίηση περιοίκων.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, ανιψιά τους που διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό προσπαθούσε μάταια να επικοινωνήσει μαζί τους και ανησυχώντας, ειδοποίησε την αστυνομία.

Αστυνομικοί και στελέχη της Πυροσβεστικής Ψαχνών έσπευσαν στο σπίτι του ζευγαριού όπου, παραβιάζοντας την είσοδο, βρήκαν τους δυο ηλικιωμένους χωρίς τις αισθήσεις τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις και πληροφορίες που εξετάζουν οι αρχές, ο θάνατος των δύο ηλικιωμένων φαίνεται να προήλθε από εισπνοή αναθυμιάσεων, όταν ένας καναπές πήρε φωτιά από κάποιο θερμαντικό μέσο. Το ηλικιωμένο ζευγάρι, που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, δεν μπόρεσε να σβήσει τη φωτιά και έχασε τη ζωή του από τις αναθυμιάσεις.

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Οι καταθέσεις-φωτιά εργαζομένων της «Βιολάντα» και το νέο βίντεο

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Οι καταθέσεις-φωτιά εργαζομένων της «Βιολάντα» και το νέο βίντεο

23:09 30/01
Τραγωδία στη Ρουμανία: Θρήνος στις κηδείες των 2 φιλάθλων του ΠΑΟΚ - Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου τραυματία

Τραγωδία στη Ρουμανία: Θρήνος στις κηδείες των 2 φιλάθλων του ΠΑΟΚ - Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου τραυματία

23:13 30/01
Εξαφάνιση Λόρας: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο - Τι «βλέπουν» οι Αρχές

Εξαφάνιση Λόρας: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο - Τι «βλέπουν» οι Αρχές

22:06 30/01
Καιρός: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό από το Σάββατο - «Μπαίνουμε σε φάση σοβαρής κακοκαιρίας»

Καιρός: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό από το Σάββατο - «Μπαίνουμε σε φάση σοβαρής κακοκαιρίας»

22:50 30/01
Τι επιτρέπεται να πίνετε κατά τη διαλειμματική νηστεία: Οδηγός για να μην «σπάσετε» τον μεταβολισμό σας

Τι επιτρέπεται να πίνετε κατά τη διαλειμματική νηστεία: Οδηγός για να μην «σπάσετε» τον μεταβολισμό σας

09:15 30/01
Τραμπ: Μεγάλη αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν, μεγαλύτερη της Βενεζουέλας

Τραμπ: Μεγάλη αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν, μεγαλύτερη της Βενεζουέλας

19:39 30/01
Η άνοια δεν είναι αναπόφευκτη – Ο «οδικός χάρτης» για την καταπολέμησή της

Η άνοια δεν είναι αναπόφευκτη – Ο «οδικός χάρτης» για την καταπολέμησή της

09:45 29/01
Νίκος Κούρκουλος: Με τη Μαριάννα Λάτση και τον Άλκη Κούρκουλο στην Άννα Βίσση – Σπάνια φωτογραφία από το 1995

Νίκος Κούρκουλος: Με τη Μαριάννα Λάτση και τον Άλκη Κούρκουλο στην Άννα Βίσση – Σπάνια φωτογραφία από το 1995

19:40 30/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved