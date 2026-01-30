Εύβοια: Ζευγάρι ηλικιωμένων έχασε τη ζωή του μετά από φωτιά στο σπίτι τους - Real.gr

Νεκροί εντοπίστηκαν ένας άνδρας και μία γυναίκα σε σπίτι στα Ψαχνά Ευβοίας μετά από πυρκαγιά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά έσβησε πριν φτάσουν οι δυνάμεις που έσπευσαν μετά από ειδοποίηση περιοίκων.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, ανιψιά τους που διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό προσπαθούσε μάταια να επικοινωνήσει μαζί τους και ανησυχώντας, ειδοποίησε την αστυνομία.

Αστυνομικοί και στελέχη της Πυροσβεστικής Ψαχνών έσπευσαν στο σπίτι του ζευγαριού όπου, παραβιάζοντας την είσοδο, βρήκαν τους δυο ηλικιωμένους χωρίς τις αισθήσεις τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις και πληροφορίες που εξετάζουν οι αρχές, ο θάνατος των δύο ηλικιωμένων φαίνεται να προήλθε από εισπνοή αναθυμιάσεων, όταν ένας καναπές πήρε φωτιά από κάποιο θερμαντικό μέσο. Το ηλικιωμένο ζευγάρι, που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, δεν μπόρεσε να σβήσει τη φωτιά και έχασε τη ζωή του από τις αναθυμιάσεις.