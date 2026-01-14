Εύβοια: Ανήλικοι έστειλαν στο νοσοκομείο 16χρονο – ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Ερέτρια, με θύμα έναν 16χρονο μαθητή Λυκείου, ο οποίος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων με τραύματα στο πρόσωπο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του evima.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:00, αμέσως μετά το σχόλασμα, σε κεντρικό δρόμο της πόλης, δίπλα από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Ο 16χρονος περπατούσε μαζί με φίλη του, όταν εξαμελής παρέα ανηλίκων φέρεται να σταμάτησε με αυτοκίνητο και να παρενόχλησε λεκτικά την κοπέλα.

Όταν ο μαθητής επιχείρησε να υπερασπιστεί τη φίλη του, δέχθηκε επίθεση και ξυλοκοπήθηκε άγρια, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά χτυπήματα στο πρόσωπο. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως το παιδί δεν μπορούσε να μιλήσει από τα τραύματά του και ψέλλισε μόνο τη φράση: «πάρε τη μαμά μου».

Παρά το γεγονός ότι το περιστατικό συνέβη σε πυκνοκατοικημένη περιοχή και σε ώρα αιχμής, προκαλεί προβληματισμό η περιορισμένη αντίδραση των παρευρισκόμενων. Σημειώνεται ότι κηλίδες αίματος παραμένουν ακόμη στο οδόστρωμα.

Το συμβάν καταγγέλθηκε άμεσα στο Αστυνομικό Τμήμα Ερέτριας και μέσα σε διάστημα 24 ωρών οι έξι ανήλικοι, μαθητές Γυμνασίου της περιοχής, συνελήφθησαν μαζί με τους γονείς τους και κρατούνται, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ωστόσο σήμερα το μεσημέρι όλοι οι συλληφθέντες πέρασαν την πόρτα του εισαγγελέα Χαλκίδας και με απόφαση του αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη της υπόθεσης.