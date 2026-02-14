Εύβοια: Χειροπέδες σε αστυνομικό για τον ξυλοδαρμό της γυναίκας του μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους - Real.gr

Μια οικογενειακή γιορτή μετατράπηκε σε εφιάλτη, με τις αρχές να παρεμβαίνουν άμεσα μετά τη σοβαρή καταγγελία στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το eviathema, η γιορτινή ατμόσφαιρα της Τσικνοπέμπτης διεκόπη από το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του δράστη, ο οποίος είναι αστυνομικός, έπειτα από καταγγελία της συζύγου του για επίθεση και κακοποίηση.

Βάσει όσων υποστήριξε στην καταγγελία του το θύμα, όλα ξεκίνησαν έπειτα από έναν φραστικό διαπληκτισμό, ο οποίος βγήκε εκτός ορίων αμέσως, με τον 42χρονο αστυνομικό να την χτυπάει μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους.

Η άμεση κινητοποίηση των συναδέλφων του κατηγορούμενου οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψή του μέσα στα όρια του αυτοφώρου.

Σε βάρος του αστυνομικού σχηματίσθηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.

Ο 42χρονος αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη δίκη, όπου και θα κληθεί να απολογηθεί για τις πράξεις του.