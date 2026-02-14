Εύβοια: Χειροπέδες σε αστυνομικό για τον ξυλοδαρμό της γυναίκας του μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους - Real.gr

Quantcast
17:55, 14/02/2026
Εύβοια: Χειροπέδες σε αστυνομικό για τον ξυλοδαρμό της γυναίκας του μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους

Μια οικογενειακή γιορτή μετατράπηκε σε εφιάλτη, με τις αρχές να παρεμβαίνουν άμεσα μετά τη σοβαρή καταγγελία στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το eviathema, η γιορτινή ατμόσφαιρα της Τσικνοπέμπτης διεκόπη από το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του δράστη, ο οποίος είναι αστυνομικός, έπειτα από καταγγελία της συζύγου του για επίθεση και κακοποίηση.

Βάσει όσων υποστήριξε στην καταγγελία του το θύμα, όλα ξεκίνησαν έπειτα από έναν φραστικό διαπληκτισμό, ο οποίος βγήκε εκτός ορίων αμέσως, με τον 42χρονο αστυνομικό να την χτυπάει μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους.

Η άμεση κινητοποίηση των συναδέλφων του κατηγορούμενου οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψή του μέσα στα όρια του αυτοφώρου.

Σε βάρος του αστυνομικού σχηματίσθηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.

Ο 42χρονος αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη δίκη, όπου και θα κληθεί να απολογηθεί για τις πράξεις του.

 

