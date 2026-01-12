Εύβοια: Εφιάλτης για 37χρονη δασκάλα - Στο νοσοκομείο μετά τον άγριο ξυλοδαρμό από τον 22χρονο σύντροφό της - Real.gr

Στο επίκεντρο σοβαρής ποινικής διερεύνησης βρίσκεται το Μαρμάρι Νότιας Εύβοιας, έπειτα από βίαιο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύμα 37χρονη δασκάλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, η γυναίκα δέχθηκε άγρια επίθεση από τον 22χρονο σύντροφό της, μετά από έντονο καβγά που φέρεται να προκλήθηκε για λόγους ζηλοτυπίας. Η λεκτική αντιπαράθεση εξελίχθηκε γρήγορα σε σωματική βία, με τον νεαρό άνδρα να χειροδικεί σε βάρος της.

Η 37χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου, φέροντας πολλαπλές κακώσεις από τα χτυπήματα που δέχθηκε. Οι γιατροί της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ η ίδια προχώρησε άμεσα στην υποβολή μήνυσης σε βάρος του συντρόφου της.

Μετά τη μήνυση, κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, προσθέτοντας ακόμη μία υπόθεση στη μακρά λίστα των καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία.