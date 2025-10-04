Quantcast
Εύβοια: Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο - Το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε κολώνα - Real.gr
Εύβοια: Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο – Το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε κολώνα

15:26, 04/10/2025
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε μεταξύ 1:30 και 2:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου στην επαρχιακή οδό Μαρμαρίου-Καρύστου, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, το τροχαίο συνέβη όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 27χρονος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του. Το όχημα προσέκρουσε σε κολώνα και εν συνεχεία ανετράπη, καταλήγοντας σε διπλανό χωράφι.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ που μετέφερε δυστυχώς την σορό του άτυχου νέου στο Νοσοκομείο Καρύστου.

