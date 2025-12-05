Quantcast
Εύβοια: Πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις - Συνεχίζει η Πυροσβεστική την άντληση υδάτων - Real.gr
real player

Εύβοια: Πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις – Συνεχίζει η Πυροσβεστική την άντληση υδάτων

13:42, 05/12/2025
Εύβοια: Πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις – Συνεχίζει η Πυροσβεστική την άντληση υδάτων

Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει η έντονη και παρατεταμένη βροχόπτωση στην Ερέτρια, την Αυλίδα και τα Οινόφυτα στην Εύβοια, με δρόμους, επιχειρήσεις και κατοικίες να πλημμυρίζουν μέσα σε λίγες ώρες.

Τα πλημμυρικά φαινόμενα έχουν θέσει σε συναγερμό τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ενώ η Πυροσβεστική συνεχίζει επιχειρήσεις άντλησης υδάτων σε πολλές περιοχές. Μέχρι το μεσημέρι είχαν καταγραφεί 23 κλήσεις για παρεμβάσεις σε Ερέτρια, Αυλίδα και Οινοφύτα.

Η ένταση των φαινομένων αποτυπώνεται στα μετεωρολογικά δεδομένα: Το τελευταίο 24ωρο το ύψος της βροχής έφτασε τα 110 χιλιοστά στο Ληλάντιο πεδίο, ποσότητα που αντιστοιχεί σε μεγάλες καταιγίδες. Η πρόσκαιρη ύφεση που καταγράφεται αυτήν την ώρα επιτρέπει στα συνεργεία να συνεχίζουν τις παρεμβάσεις σε πληγείσες περιοχές.

Στην περιοχή Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, σύμφωνα με τον δήμαρχο, Γιώργο Τσαπουρνιώτη, η βροχόπτωση κυμάνθηκε από 58 έως 70 χιλιοστά, χωρίς ωστόσο, μέχρι στιγμής, να έχει καταγραφεί σοβαρή ζημιά. Παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία, οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή.

 

Λόγω της κακοκαιρίας, όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στους Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Καρύστου, Ερέτριας και Σκύρου παραμένουν σήμερα κλειστά, ενώ στον Δήμο Χαλκιδέων ανεστάλη η λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ανάλογες αποφάσεις ελήφθησαν και σε Θήβα, Ορχομενό και Τανάγρα.

Οι Αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών, συστήνοντας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες, καθώς η κακοκαιρία «Βύρων» αναμένεται να συνεχίσει να προκαλεί ισχυρές βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας έως αύριο το πρωί.

ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ: tvstar.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Κακοκαιρία Byron: Εγκλωβισμοί, πλημμυρισμένα σπίτια, δρόμοι ποτάμια - LIVE Χάρτης

Κακοκαιρία Byron: Εγκλωβισμοί, πλημμυρισμένα σπίτια, δρόμοι ποτάμια - LIVE Χάρτης

12:01 05/12
Νέο έκτακτο της ΕΜΥ - Σε αυτές τις περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Byron τις επόμενες ώρες

Νέο έκτακτο της ΕΜΥ - Σε αυτές τις περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Byron τις επόμενες ώρες

12:33 05/12
Ποτάμια λάσπης στη Λακωνία - Εικόνες καταστροφής από την κακοκαιρία Βyron - BINTEO-ΦΩΤΟ

Ποτάμια λάσπης στη Λακωνία - Εικόνες καταστροφής από την κακοκαιρία Βyron - BINTEO-ΦΩΤΟ

10:33 05/12
Δίκη για τη δολοφονία Βαλυράκη: «Τράβηξε ένα κοντάρι και τον χτύπησε στο κεφάλι...» - Τι κατέθεσε αυτόπτης μάρτρας

Δίκη για τη δολοφονία Βαλυράκη: «Τράβηξε ένα κοντάρι και τον χτύπησε στο κεφάλι...» - Τι κατέθεσε αυτόπτης μάρτρας

13:52 05/12
Πολάκης για Τσίπρα: Δεν πήγα στο Παλλάς γιατί έχω... υψοφοβία από τις εξέδρες και τα θεωρεία - Εγώ δεν κάνω παρακάλια

Πολάκης για Τσίπρα: Δεν πήγα στο Παλλάς γιατί έχω... υψοφοβία από τις εξέδρες και τα θεωρεία - Εγώ δεν κάνω παρακάλια

12:59 05/12
Καρυστιανού: Ένα κίνημα πολιτών θα φέρει τη λύση στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν θα βγω μπροστά - Δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν από το υπάρχον σύστημα

Καρυστιανού: Ένα κίνημα πολιτών θα φέρει τη λύση στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν θα βγω μπροστά - Δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν από το υπάρχον σύστημα

13:06 05/12
Nέες κινητοποιήσεις από τους αγρότες - Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους

Nέες κινητοποιήσεις από τους αγρότες - Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους

09:24 05/12
Αργυρός: Έχω ακούσει πολλές τρέλες, εγώ δεν ξέρω να κάνω πολιτική

Αργυρός: Έχω ακούσει πολλές τρέλες, εγώ δεν ξέρω να κάνω πολιτική

04:45 05/12

Ροή Ειδήσεων

Ο Τραμπ αναπροσαρμόζει «την αμυντική στρατηγική» των ΗΠΑ σε παγκόσμιο επίπεδο

Ο Τραμπ αναπροσαρμόζει «την αμυντική στρατηγική» των ΗΠΑ σε παγκόσμιο επίπεδο

14:00 05/12
Δίκη για τη δολοφονία Βαλυράκη: «Τράβηξε ένα κοντάρι και τον χτύπησε στο κεφάλι...» - Τι κατέθεσε αυτόπτης μάρτρας

Δίκη για τη δολοφονία Βαλυράκη: «Τράβηξε ένα κοντάρι και τον χτύπησε στο κεφάλι...» - Τι κατέθεσε αυτόπτης μάρτρας

13:52 05/12
Κρεμλίνο: Ρωσία και οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στις συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία

Κρεμλίνο: Ρωσία και οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στις συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία

13:49 05/12
Παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ, ο Πούτιν αναμένει συνέχιση των παραδόσεων πετρελαίου στην Ινδία

Παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ, ο Πούτιν αναμένει συνέχιση των παραδόσεων πετρελαίου στην Ινδία

13:47 05/12
Γαλλία: Πτήσεις drones επάνω από τη βάση των υποβρυχίων της γαλλικής αποτρεπτικής δύναμης στη Βρέστη

Γαλλία: Πτήσεις drones επάνω από τη βάση των υποβρυχίων της γαλλικής αποτρεπτικής δύναμης στη Βρέστη

13:45 05/12
Εύβοια: Πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις - Συνεχίζει η Πυροσβεστική την άντληση υδάτων

Εύβοια: Πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις - Συνεχίζει η Πυροσβεστική την άντληση υδάτων

13:42 05/12
Λέσβος: 23χρονη κατήγγειλε τον σύντροφο της για ενδοοικογενειακή βία - Τη χτύπησε και την απείλησε με μαχαίρι

Λέσβος: 23χρονη κατήγγειλε τον σύντροφο της για ενδοοικογενειακή βία - Τη χτύπησε και την απείλησε με μαχαίρι

13:39 05/12
Η Δανία επενδύει στην αποδοτικότητα των δημοσίων υπηρεσιών ενσωματώνοντας το EASLEY AI στον υπερυπολογιστή Gefion

Η Δανία επενδύει στην αποδοτικότητα των δημοσίων υπηρεσιών ενσωματώνοντας το EASLEY AI στον υπερυπολογιστή Gefion

13:36 05/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved