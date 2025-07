Εύβοια: Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Μεσοχώρια - Ήχησε το 112 - Real.gr

Η φωτιά καίει πυκνή δασική έκταση.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα μεγάλη φωτιά στην περιοχή Μεσοχώρια του Δήμου Καρύστου στην Εύβοια, με το μέτωπο να καίει πυκνή δασική έκταση και τους δυνατούς ανέμους να ενισχύουν τη φωτιά, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Πριν από λίγο μήνυμα από το 112 στάλθηκε πριν λίγα λεπτά στα κινητά των κατοίκων της περιοχής των Μεσοχωρίων και του χωριού Τσακαίους στην Εύβοια, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτα σε δασική έκταση, πλησιάζοντας επικίνδυνα κατοικημένες περιοχές.

Το μήνυμα αναφέρει:

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας.»

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣

🆘 Wildfire in the area #Tsakei of Municipality of #Karystos of the regional unit of #Evia

‼️Stay alert and follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/S63M24FXQt@pyrosvestiki@hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) July 4, 2025