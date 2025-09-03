Εξ αποστάσεως εκπαίδευση - η εναλλακτική επιλογή σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Real.gr

Η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής από υποψήφιους/ες φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να ξεκινήσουν τις σπουδές τους το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2025 με έναρξη σπουδών 6 Οκτωβρίου 2025.

Η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους ενδιαφερομένους, να ολοκληρώσουν σπουδές στον χρόνο, στον τόπο και με τον τρόπο που ταιριάζει με τις προσωπικές τους ιδιαιτερότητες. Αναλυτικά τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται με εξ αποστάσεως φοίτηση ΕΔΩ .

Σπουδές 5 Αστέρων

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην αξιολόγηση του 2024 η οποία πραγματοποιήθηκε από τον διεθνή οργανισμό QS Top Universities έλαβε για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια.