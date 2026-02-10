Εξαφάνιση 14χρονου από δομή ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ηγουμενίτσα - Real.gr

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση 14χρονου εφήβου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ηγουμενίτσα, το πρωί της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο ανήλικος ονομάζεται Μοχάμεντ Μαχντι, είναι αιγυπτιακής καταγωγής, ύψους 1,70 m , με κανονικό βάρος, μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε μαύρη φόρμα, γκρι φούτερ, μαύρα μποτάκια και κίτρινο μπουφάν. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του.