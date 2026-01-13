Εξαφάνιση 16χρονης: Εμφανίστηκε αυτοβούλως ο άνδρας που συνομιλούσε με τη Λόρα - Τι είπε στους αστυνομικούς - Real.gr

Αυτοβούλως παρουσιάστηκε στην ΕΛ.ΑΣ. το πρωί της Τρίτης ο άνδρας που έχει καταγραφεί σε βίντεο να συναντά την 16χρονη Λόρα από την Πάτρα που αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τo thebest.gr, πρόκειται για έναν 58χρονο που φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ο ίδιος και η κόρη τους συναντήθηκαν με την 16χρονη, προκειμένου να αγοράσουν το παλιό κινητό της, έναντι 200 ευρώ.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η ΕΡΤ, φαίνεται η 16χρονη Λόρα να συνομιλεί με τον άνδρα έξω από ένα κατάστημα στην περιοχή του Ρίου. Οι εικόνες προέρχονται από κάμερα ασφαλείας και λήφθηκαν την περασμένη Πέμπτη, περίπου στις 7:30 το πρωί.

Το κορίτσι, όπως φαίνεται έχει μαζί του τη σχολική τσάντα του, στέκεται δίπλα από τον άνδρα και συνομιλούν. Στη συνέχεια τα ίχνη του κοριτσιού χάνονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, πήγε στην Αθήνα με ταξί, ενώ ο άνδρας αποχώρησε από το σημείο με ένα αυτοκίνητο.