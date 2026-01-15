Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Τι αποκαλύπτουν τα social media και οι νέες μαρτυρίες για τη σχέση με την οικογένειά της - Real.gr

Μέχρι και σε εγκαταλελειμμένα κτήρια στου Ζωγράφου ψάχνει η αστυνομία για να εντοπίσει την 16χρονη Λόρα από την Πάτρα, η οποία αγνοείται για έκτη ημέρα.

Οι ερευνητές της αστυνομίας εκτιμούν ότι στα social media της 16χρονης, βρίσκονται οι απαντήσεις για το πού βρίσκεται, γιατί εξαφανίστηκε, ποιος την καθοδηγεί και ποιο είναι το σχέδιο της.

«Όταν κάποιος κάνει αστείο για την κακοποίηση, αλλά δεν έχει βιώσει ποτέ τον τρόμο να γυρίζει σπίτι», έγραφε σε μια από τις τελευταίες αναρτήσεις της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Μιλά για φόβο και κακοποίηση, κάτι που προκαλεί υποψίες σε συνδυασμό με την πληροφορία ότι στη Γερμανία είχε φιλοξενηθεί για κάποιο διάστημα σε δομή, μετά από καταγγελία που έφτασε στις γερμανικές αρχές για κακοποίηση από τον πατέρα της.

«Όταν κάποιος μου χτυπάει τον ώμο, αλλά είναι ο 12χρονος εαυτός μου που κρύβεται στο μπάνιο και σκέφτεται αν πρέπει να καλέσει την αστυνομία», έγραφε επίσης σε ανάρτησή της.

Οι αστυνομικοί απο το σειριακό αριθμό της συσκευής της 16χρονης, αναζητούν το στίγμα της και περιμένουν τη στιγμή που θα την ενεργοποιήσει.

Σε αυτά τα σημεία εστιάζει την έρευνά της η αστυνομία

Σε αυτά τα σημεία κινείται η Λόρα από την ημέρα που έχει έρθει στην Αθήνα. Σε αυτά τα σημεία κινείται και η Ασφάλεια. Απέναντι από το Παίδων, στις 8 του μήνα, κατεβαίνει από το ταξί. Στις 9 και 10 Ιανουαρίου κάμερες ασφαλείας την έχουν καταγράψει στον ακριβώς από κάτω δρόμο, στη Μικράς Ασίας, να ψάχνει Wi-Fi σε επιχειρήσεις και να προσπαθεί να πουλήσει τα κοσμήματά της. Στις 11 του μήνα δεν υπάρχει καμία αναφορά. Και στις 12 και 13 Ιανουαρίου υπάρχουν μαρτυρίες, αλλά όχι υλικό από κάμερες, ότι ψωνίζει σε φούρνο στου Ζωγράφου. Στο ίδιο σημείο, προχθές βράδυ, φέρεται να την είδαν με βαλίτσα στο χέρι.

«Καθόταν ακριβώς εδώ. Ήταν ένα κοριτσάκι στο ύψος μου, φορούσε ένα μπουφάν καφέ, κρατούσε ένα σακ βουαγιάζ και μία βαλίτσα και καθόταν έτσι. Της λέω «σε ενοχλώ εδώ;» και μου κάνει έτσι με το χέρι», λέει μάρτυρας.

Δεν αποκλείεται η Λόρα να έχει αλλάξει περιοχή, αντιλαμβανόμενη ότι ο κλοιός της αστυνομίας σφίγγει. Ψάχνουν παντού: σε Airbnb, εγκαταλελειμμένα κτήρια και στην Πανεπιστημιούπολη.

Οι αστυνομικοί έχουν επικεντρώσει τις έρευνές τους εδώ. Στο λεωφορείο 608 χθες την είδε ένας επιβάτης. Ταυτόχρονα, δίπλα στην αφετηρία της γραμμής υπάρχει και η πύλη της Πανεπιστημιούπολης.

«Μας έχουν τοποθετήσει στο αυτοκίνητο της εποπτείας του Πανεπιστημίου τη φωτογραφία του κοριτσιού, σε περίπτωση που το δούμε μέσα να ειδοποιήσουμε», λέει ο φύλακας, στο STAR.

Η 16χρονη, όσες φορές έχει εμφανιστεί, προσπαθεί να κρύψει τα χαρακτηριστικά της, όπως καταγράφηκε και στο νέο βίντεο-ντοκουμέντο. Φορά πάντα κουκούλα και καπέλο και έχει ελαφρώς σκυμμένο το πρόσωπο.

Νέες μαρτυρίες για τη ζωή της 16χρονης

«Μου είχε πει ότι ο μπαμπάς της κοιτάει το κινητό της και της βάζει κάτι όρια. Γενικά ήταν πολύ μυστηριώδης, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Απλά ξέρω ότι γενικά δεν ήθελε πολύ να συναναστρέφεται με τον μπαμπά της. Μπορεί να μιλούσαμε και να μου έλεγε “πρέπει να κλείσω γιατί έρχεται ο πατέρας μου και δεν θέλω να με δει με το κινητό”. Σε όλα αυτά που γίνονταν νομίζω ότι είχε μια ουδέτερη σχέση (μητέρα). Δεν είχε κάτι ιδιαίτερα, μόνο θα τη μάλωνε καμιά φορά, καμία σχέση με τη σχέση που είχε με τον πατέρα της» είπε συμμαθήτριά της στο MEGA.

Σύμφωνα με την ίδια, η Λόρα «μας περιέγραφε κάτι περιστατικά» όπως ότι «τη μάλωνε πάρα πολύ εύκολα, αν δεν έκανε τις δουλειές του σπιτιού, τα πιο απλά. Τις απλές δουλειές, ότι κάτι φοβερό. Της φώναζε πάρα πολύ, της έπαιρνε το κινητό με το παραμικρό. Της είχε πει “πλύνε τα πιάτα”, δεν τα έπλενε και της έπαιρνε το κινητό».

«Την πίεζε πάρα πολύ, πιεζόταν πάρα πολύ με τον μπαμπά της. Η μαμά της απ’ ό,τι ξέρω σε όλα αυτά είχε μια ουδέτερη σχέση. Δεν μας είχε πει κάτι ιδιαίτερο για τη μαμά της, κυρίως για τον μπαμπά της μας έλεγε. Φόραγε πάντα φούτερ και τζιν και ας είχε ζέστη. Ήθελε μακριά ρούχα. Φόραγε τα ίδια ρούχα ανά δύο μέρες, δεν είναι ότι την πρόσεχαν και πολύ» όπως είπε η συμμαθήτρια.