Εξαφάνιση Λόρας: Βίντεο από τη στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο - Τι «βλέπουν» οι Αρχές - Real.gr

Οι αρχές καταλήγουν ότι βρίσκεται στη Γερμανία.

Στο σενάριο ότι η 16χρονη Λόρα, που αγνοείται από τις αρχές Ιανουαρίου, έχει φύγει στο εξωτερικό και πιθανότατα βρίσκεται στη Γερμανία, φαίνεται να κλίνουν πλέον οι εκτιμήσεις των αστυνομικών που χειρίζονται την υπόθεση. Βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας καταγράφει τη 16χρονη -τις πρώτες ώρες της εξαφάνισής της- να εισέρχεται μόνη της σε ταξιδιωτικό πρακτορείο στην περιοχή της Ομόνοιας και να αγοράζει εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη, με αναχώρηση την ίδια ημέρα.

Η 16χρονη προέκυψε ότι την ημέρα που έφυγε από το Ρίο και έφτασε με ταξί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Γουδή, κοντά στα νοσοκομείο «Παίδων», έβγαλε αεροπορικό εισιτήριο με γερμανικής εταιρεία για τη Φρανκφούρτη, χρησιμοποιώντας το διαβατήριο της και όπως όλα δείχνουν πέταξε για Γερμανία και συγκεκριμένα για το Αμβούργο εκεί όπου ζούσε με τους γονείς της πριν έρθουν στην Ελλάδα.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η γερμανική αεροπορική εταιρία δεν έχει απαντήσει ακόμη επίσημα στο σχετικό αίτημα της αστυνομία, από τις 12 Ιανουαρίου, εάν δηλαδή στη λίστα επιβατών στις πτήσεις της υπήρχε η 16χρονη Λόρα.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, η 16χρονη αφού κατέβηκε από το ταξί, στο Γουδή και πέταξε τη σχολική της τσάντα, κατευθύνθηκε προς του Ζωγράφου, μετά με ένα ταξί στην Ομόνοια, όπου εκεί πήγε σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο ενός Ασιάτη στην οδό Πειραιώς, έβγαλε εισιτήριο για Φρανκφούρτη, χρησιμοποιώντας το διαβατήριό της και το πλήρωσε με μετρητά λίγο πάνω από 200 ευρώ.

Όλα αυτά έχουν καταγραφεί σε βίντεο από το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό πρακτορείο και όλα αυτά έγιναν ενώ δεν είχε δηλωθεί ακόμη η εξαφάνιση του παιδιού από τους γονείς του, κάτι που έγινε το απόγευμα εκείνης της μέρας, της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται ότι η 16χρονη κατάφερε να πέταξε, γιατί η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία δεν έχει περιορισμούς και όποιος είναι πάνω από 12 ετών και έχει βέβαια τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να ταξιδέψει χωρίς να συνοδεύεται.

Επιπλέον, φαίνεται ότι έχουν βρεθεί καταγραφές από κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου, από τις οποίες προκύπτει ότι όντως ταξίδεψε.

Φαίνεται λοιπόν, ότι το παιδί είχε προετοιμάσει τη φυγή του στη Γερμανία, είχε αγοράσει νέο κινητό, είχε πουλήσει κάποια πράγματα, ίσως για να εξοικονομήσει χρήματα για το εισιτήριο, είχε κλείσει τους λογαριασμούς της και κατάφερε να φτάσει χωρίς να την πάρουν χαμπάρι.