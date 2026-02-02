Εξαφάνιση Λόρας: «Δεν ήταν μόνη της στην πτήση» - Νέα μαρτυρία για την 16χρονη - Real.gr

Σχεδόν ένα μήνα μετά την εξαφάνισή της, η Λόρα βρέθηκε στην Αθήνα και από εκεί ταξίδεψε την Φρανκφούρτη, με τις έρευνες πλέον να έχουν επεκταθεί στο Αμβούργο της Γερμανίας, όπου ζούσε στο παρελθόν πριν εγκατασταθεί με τους γονείς της στην Πάτρα.

Πιο συγκεκριμένα, ένας άνδρας μίλησε στο MEGA, ο οποίος δήλωσε ότι βρέθηκε στην ίδια πτήση με την 16χρονη. Όπως αποκαλύπτει, η Λόρα δεν ήταν μόνη της κατά τη διάρκεια της πτήσης.

«Η κοπέλα δεν ήταν μόνη της στην πτήση. Ήταν και ένας νεαρός ψηλός με λίγο μακριά μαλλιά. Την είδα ξεκάθαρα. Δεν φορούσε τζιν, φορούσε ένα σαν φούτερ γκρι, στυλ φόρμας. Την είδα από την αίθουσα αναμονής. Είχαμε καθυστέρηση εκείνη την ημέρα, τουλάχιστον 20-25 λεπτά. Η κοπέλα καθόταν σε ένα σημείο. Εν τω μεταξύ, παρακολουθούσα και έναν νεαρό, μια πήγαινε αυτή σ’ αυτόν και μια αυτός σ’ αυτήν, και καλά καθόντουσαν χώρια.

»Και στο αεροπλάνο ήταν χώρια. Ο νεαρός καθόταν στα τελευταία καθίσματα μαζί με μένα, στο 24, και διαμαρτυρήθηκε στην αεροσυνοδό γιατί τους πήραν τα καθίσματα ένα ζευγάρι οι οποίοι δεν ξέρανε ελληνικά. Και ήρθε και έκατσε ο νεαρός στο 24 πίσω και η κοπέλα πιο μπροστά. Μετά μεσολάβησε η αεροσυνοδός και πήραν δύο καθίσματα μαζί. Ήταν μαζί. Την κοπέλα την ξαναείδα μετά, πριν κατεβούμε, 20 λεπτά, μισή ώρα, πήγε στην τουαλέτα και εγώ ήμουνα στα τελευταία καθίσματα και την ξαναείδα».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 16χρονη Λόρα, η οποία εξαφανίστηκε από την Πάτρα, φέρεται να προμηθεύτηκε αεροπορικό εισιτήριο για τη Γερμανία με ελβετικό email υψηλής κρυπτογράφησης, στο οποίο χρησιμοποίησε το όνομα Ρωσίδας ηθοποιού.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, το email που έδωσε η ανήλικη ώστε να βγάλει το εισιτήριό της είναι από ελβετική εταιρεία, η οποία είναι ηλεκτρονική υπηρεσία κρυπτογραφημένης αποστολής και λήψης email που προσφέρει υψηλό επίπεδο ιδιωτικότητας και ασφάλειας για τα μηνύματα των χρηστών, η οποία λειτουργεί με πληρωμή.

Πρόκειται για μία εταιρεία με έδρα τη Γενεύη, η οποία ιδρύθηκε το 2014, ενώ το όνομα που χρησιμοποίησε η 16χρονη στο email αντιστοιχεί σε μία Ρωσίδα ηθοποιό.

Επιπλέον, είπε πως από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η Λόρα ήταν τουλάχιστον τέσσερις ώρες στο αεροδρόμιο.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία έστειλε ερώτημα προς τις γερμανικές αρχές αν η Λόρα μπορεί να κατέφυγε και να ζήτησε βοήθεια από ένα συγκεκριμένο ίδρυμα που είναι για κακοποιημένα παιδιά.

Αυτό το ίδρυμα μπορεί να τη φιλοξενήσει χωρίς να ειδοποιήσει τους γονείς. Υποβλήθηκε ερώτημα στο ίδρυμα της Φρανκφούρτης και η απάντηση ήταν πως η 16χρονη δεν βρίσκεται εκεί.

«Την έρευνα δυσκολεύει ότι δεν πρόκειται για αδίκημα»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο STAR, εξήγησε πως όταν η αστυνομία ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Λόρας, το κορίτσι είχε ήδη απογειωθεί και πιθανόν να είχε φτάσει στη Γερμανία, οπότε δε θα μπορούσε να αποτρέψει τη φυγή της.

Υπογράμμισε ότι από την πρώτη στιγμή οι ελληνικές αρχές είχαν έρθει σε επικοινωνία με τον αδελφό της 16χρονης αλλά και τις αρχές της Γερμανίας, ζητώντας οπουδήποτε κι αν βρεθεί, σε οποιαδήποτε πόλη, να τεθεί υπό προστασία.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, οι αρχές δεν έχουν να κάνουν με κάποιο έγκλημα γιατί η Λόρα εξαφανίστηκε με τη θέλησή της, κι αυτό δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο τις έρευνες, καθώς η αστυνομία δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα του παιδιού, όπως για παράδειγμα αν το όνομά της βρίσκεται στη λίστα επιβατών κάποιας αεροπορικής εταιρείας. Για να γίνει αυτό πρέπει να δοθεί εισαγγελική παραγγελία.

Ούτε η άρση απορρήτου των τηλεπικοινωνιών ήταν εύκολη, γιατί και αυτή γίνεται μόνο με εντολή εισαγγελέα. Μάλιστα, η κ. Δημογλίδου αποκάλυψε ότι κάποιες εταιρείας κινητής τηλεφωνίας έδωσαν στοιχεία δείχνοντας καλή διάθεση για να βοηθήσουν.