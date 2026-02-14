Eξαφάνιση Λόρας: Εντοπίστηκε στίγμα από το κινητό της 16χρονης - Real.gr

Νέα στοιχεία στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας Λομπτέφ, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 8 Ιανουαρίου 2026 από την περιοχή του Ρίου στην Πάτρα.

Εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας, καθώς το κινητό της τηλέφωνο εντοπίστηκε να εκπέμπει σήμα από το Βερολίνο, σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν ύστερα από ευρωπαϊκή εντολή έρευνας που υπογράφηκε από Έλληνα εισαγγελέα.

Οπως αναφέρει το pelop, το στίγμα της συσκευής καταγράφηκε στις 9 Φεβρουαρίου στη γερμανική πρωτεύουσα, γεγονός που έδωσε νέα κατεύθυνση στις έρευνες. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν το κινητό χρησιμοποιείται από την ίδια τη 16χρονη ή από άλλο άτομο.

Πηγές της ιστοσελίδας αναφέρουν ότι η συσκευή φαίνεται ενεργή και σε χρήση από γυναίκα, χωρίς όμως να υπάρχει σαφής ταυτοποίηση ότι πρόκειται για τη Λόρα. Το στοιχείο αυτό εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από την υπόθεση.

Παράλληλα, ο Γερμανός εισαγγελέας, έπειτα από αξιολόγηση των δεδομένων και σχετικών δημοσιευμάτων που έκαναν λόγο για ενδεχόμενη οικειοθελή απομάκρυνση της ανήλικης, ζήτησε πρόσθετα στοιχεία σχετικά με πιθανή αρπαγή. Επειδή δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, η εντολή έρευνας διακόπηκε και σταμάτησε η παρακολούθηση της συσκευής.

Το μήνυμα του πατέρα της

«Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε συνεχή συνεργασία με τη γερμανική αστυνομία. Έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένοι έλεγχοι σε δομές και ιδρύματα όπου θα μπορούσε να έχει μεταβεί η κόρη μου, χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και ελπίζω σύντομα να υπάρξει κάποιο νεότερο στοιχείο», ήταν το μήνυμα αγωνίας που έστειλε ο πατέρας της Λόρας μέσω της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», το βράδυ της Παρασκευής.

«Μπαίνουμε πλέον σε μια φάση εντατικών και στοχευμένων ενεργειών. Τις επόμενες ημέρες η μητέρα της Λόρας θα δώσει δείγμα βιολογικού υλικού, όπως ζήτησαν οι γερμανικές αρχές, στο πλαίσιο των ερευνών. Είναι κάτι που έχει ήδη κάνει ο πατέρας της ανήλικης κοπέλας» ανέφερε σε παρέμβασή του στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη ο δικηγόρος της οικογένειας, Τηλέμαχος Μπενετάτος.