Εξαφάνιση Λόρας: «Σε αγαπάμε και σε περιμένουμε...» λένε οι γονείς της 16χρονης - Real.gr

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό της 16χρονης που εγκατέλειψε το σπίτι της στην Πάτρα, στις 8 Ιανουαρίου.

Η μητέρα και ο πατέρας της, την παρακάλεσαν δημόσια να επιστρέψει και να δώσει ένα τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισής της.

Οι γονείς της Λόρας μίλησαν το πρωί στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», στέλνοντας το μήνυμά τους στην κόρη τους, ελπίζοντας ότι θα το ακούσει.

«Λόρα που είσαι; Σε παρακαλώ δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά. Ανησυχούμε για εσένα. Και η Σανέλ, ο Tiger και η Plombirdschik σε περιμένουν και εκείνα. Όπου και να είσαι να ξέρεις ότι σε αγαπάμε, σε περιμένουμε και θέλουμε να ακούσουμε όλα όσα σε απασχολούν για να βρούμε λύσεις μαζί», ήταν το σπαρακτικό μήνυμα του πατέρα της.

«Λόρα, αγάπη μου που είσαι; Σε αγαπάμε, έλα πίσω. Σε περιμένουμε», συμπλήρωσε με τη σειρά της η μητέρα της.

Τα τελευταία στοιχεία καθώς και οι μαρτυρίες πολιτών οδηγούν τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι η ανήλικη κινείται στην ευρύτερη περιοχή του Ζωγράφου, χωρίς να αποκλείεται να πέρασε και από την Πλατεία Βικτωρίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζουν οι Αρχές, είναι η ανήλικη να κρύβεται κοντά στην Πολυτεχνειούπολη.

Μαθητές και κάτοικοι της περιοχής είπαν ότι την είδαν να ψωνίζει σε σούπερ μάρκετ, κρατώντας σακούλες με τρόφιμα. Σύμφωνα με το Star, σε ένα από τα περιστατικά, όταν ένας ανήλικος της έδειξε στο κινητό του φωτογραφία της από την εξαφάνιση, εκείνη φέρεται να απάντησε στα αγγλικά και να απομακρύνθηκε τρέχοντας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν μαρτυρίες από καταστηματάρχες, οι οποίοι αναφέρουν ότι η νεαρή κοπέλα εμφανιζόταν με καλυμμένο το κεφάλι και ζητούσε βασικά είδη διατροφής.

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι η 16χρονη έχει βρει προσωρινό καταφύγιο, είτε φιλοξενούμενη από τρίτο πρόσωπο είτε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Το ενδεχόμενο αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι πραγματοποιεί αγορές τροφίμων, γεγονός που δείχνει παραμονή στην ίδια περιοχή.

Παράλληλα, οι έρευνες εστιάζουν και στο ψηφιακό αποτύπωμα της ανήλικης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Λόρα είχε προχωρήσει σταδιακά στο κλείσιμο των λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και χρησιμοποιούσε πολλαπλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι οποίοι πλέον είναι ανενεργοί. Οι Αρχές εξετάζουν αν υπήρξε πρόσωπο που τη βοήθησε να οργανώσει την εξαφάνισή της.

Το κινητό τηλέφωνο της 16χρονης δεν έχει εντοπιστεί, ωστόσο ο σειριακός αριθμός της συσκευής είναι γνωστός και μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό της, σε περίπτωση που συνδεθεί σε δίκτυο Wi-Fi. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχει καταγραφεί τουλάχιστον μία τέτοια σύνδεση σε καφετέρια της περιοχής.

Η μητέρα της ανήλικης βρέθηκε για λίγες ώρες στην Αθήνα, προσπαθώντας να εντοπίσει την κόρη της με τη βοήθεια της φωτογραφίας της, χωρίς αποτέλεσμα. Οι έρευνες συνεχίζονται με τη συνδρομή ειδικού κλιμακίου από την Πάτρα και αστυνομικών τμημάτων της Αττικής.