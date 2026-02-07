Εξαφάνιση Λόρας: Στην Γερμανία ο πατέρας της 16χρονης - Νέα μαρτυρία από Στουτγκάρδη - Real.gr

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Λόρα, μετά και την αποκάλυψη ότι η 16χρονη πέταξε για τη Γερμανία.

Κάτοικος της Στουτγκάρδης επικοινώνησε με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» και την Αγγελική Νικολούλη το βράδυ της Παρασκευής, αναφέροντας ότι την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου είδε μια κοπέλα που έμοιαζε εντυπωσιακά με τη μαθήτρια, στο πλούσιο προάστιο Κίλεσμπεργκ.

Η αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε: «Ήταν περίπου τρεις το μεσημέρι. Υπήρχε κίνηση και κινούμασταν με χαμηλή ταχύτητα. Από τη δεξιά πλευρά, όπως καθόμουν στη θέση του συνοδηγού, είδα μάλλον το κορίτσι. Ήταν μόνη της. Φορούσε μαύρο καπέλο και μπουφάν, φαρδιά φόρμα και είχε ένα σακίδιο στην πλάτη. Δεν έδειχνε χαμένη, απλώς περίμενε να διασχίσει τον δρόμο. Η κίνηση ήταν αυξημένη και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να σταματήσουμε. Ήταν ολόιδια με το βίντεό σας, με τα μαλλιά της πιασμένα σε χαμηλή κοτσίδα».

Η γυναίκα εξήγησε ότι η απόσταση από τη Φρανκφούρτη μέχρι τη Στουτγκάρδη καλύπτεται με τρένο σε περίπου δύο ώρες, κάτι που ενισχύει την πιθανότητα να πρόκειται για τη Λόρα.

Όπως είπε, «στην περιοχή όπου πιστεύω ότι την είδα κατοικούν συνήθως άνθρωποι με υψηλό εισόδημα. Θεωρείται από τις πιο εύπορες συνοικίες της πόλης. Έχω ήδη ενημερώσει φίλες μου που κινούνται συχνά εκεί, καθώς και μία που εργάζεται σε εμπορικό κέντρο, ώστε αν αντιληφθούν οτιδήποτε να σας ειδοποιήσουμε άμεσα. Έχει ευαισθητοποιηθεί ολόκληρη η ομογένεια, γιατί πολλοί από εμάς έχουμε παιδιά στην ηλικία της. Μας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία το γεγονός, καθώς εδώ στη Γερμανία δεν αφήνεις εύκολα ένα παιδί μόνο του σε αυτήν την ηλικία… υπάρχει αυξημένη εγκληματικότητα», κατέληξε.

«Έχουμε κάνει τα πάντα για να τη βρούμε» – Ο πατέρας στη Γερμανία

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» επικοινώνησε με τον δικηγόρο της οικογένειας, Τηλέμαχο Μπενετάτο, ο οποίος απάντησε σε όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα. Όπως είπε, οι γονείς της 16χρονης έχουν κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εντοπίσουν το παιδί τους.

«Έχουμε πάει στην περιοχή που την είδαν στις κάμερες στου Ζωγράφου, αλλά και σε άλλες περιοχές. Έχουμε πάει σε σταθμούς, σε αεροδρόμια και γύρω – γύρω σε πολλές περιοχές, ακόμα κι αν δεν ξέρουμε καλά – καλά την Αθήνα», δήλωσε χαρακτηριστικά η μητέρα της Λόρα.

Ο κ. Μπενετάτος αποκάλυψε ότι ο πατέρας της Λόρα ενημερώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τη Lufthansa πως η κόρη του ταξίδεψε πράγματι προς τη Γερμανία. Η πληροφορία αυτή διαβιβάστηκε στις ελληνικές Αρχές το πρωί της 3ης Φεβρουαρίου και, αμέσως μετά, ο πατέρας αναχώρησε για τη χώρα, καθώς ειδοποιήθηκε ότι υπήρχε εξέλιξη στην υπόθεση.

Συνεργασία ελληνικών και γερμανικών Αρχών

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, οι γονείς έχουν έρθει σε επαφή με δομές στη Γερμανία και με γνωστούς τους στο Αμβούργο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη στενή συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και των γερμανικών Αρχών.

Όπως σημείωσε, οι γερμανικές Αρχές δεν έχουν απαντήσει ακόμη αν η ανήλικη επιβιβάστηκε μετά τη Φρανκφούρτη σε άλλη πτήση, ενώ τόνισε ότι οι κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου διατηρούν το υλικό μόνο για 48 ώρες.

«Πριν από λίγες ημέρες, οι γονείς κατέθεσαν στην Ασφάλεια Πατρών ότι ανησυχούν σοβαρά μετά από τόσο καιρό για το παιδί τους. Αφενός, γιατί δεν διέθετε αρκετά χρήματα για να παραμείνει στη Γερμανία για πολλές ημέρες και, αφετέρου, γιατί είχε μαζί της μόνο μία αλλαξιά ρούχα, γεγονός που υποδηλώνει ότι κάποιος τη συνδράμει. Είναι πιθανό να έχει μπλέξει κάπου και αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί από τις γερμανικές Αρχές, ώστε να διαπιστωθεί αν βρίσκεται σε κίνδυνο και να εντοπιστεί», υπογράμμισε ο δικηγόρος.