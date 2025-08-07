Eξαπάτησαν ηλικιωμένη στη Λαμία: Της τηλεφώνησε η «λογίστρια» και της τα πήρε όλα - Real.gr

Δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά απάτης, με τους κάθε λογής απατεώνες να σκαρφίζονται διάφορα σενάρια προκειμένου να ξεγελάσουν και να αποσπάσουν χρήματα και διάφορες άλλες ευαίσθητες πληροφορίες.

Τελευταίο περιστατικό είχε θύμα μια 84χρονη κάτοικο Λαμίας, που πίστεψε ότι στο τηλέφωνο μιλούσε με την λογίστριά της.

Η άγνωστη δράστιδα, τηλεφώνησε το μεσημέρι της Τετάρτης (6/8/25) στο σπίτι της 84χρονης και κατάφερε να την πείσει να παραδώσει σε «συνεργάτιδά» της 1.000 ευρώ καθώς και χρυσαφικά αξίας 1.500 ευρώ μαζί με μία χρεωστική κάρτα, όπως αναφέρει το lamiareport.

Πήγε μάλιστα στο σπίτι της ηλικιωμένης για να τα παραλάβει και στη συνέχεια έγινε… καπνός!

Όταν η άτυχη ηλικιωμένη κατάλαβε τι είχε πάθει, προσέτρεξε στην αστυνομία, που διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας που λειτουργούσε ως εισπράκτορας και παρέλαβε το «πακέτο».