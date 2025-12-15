Εξάρχεια: Άνδρας με την απειλή όπλου άρπαξε την σύντροφό του και την έβαλε με τη βία σε όχημα - Real.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άντρας εισέβαλε σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών όπου εργάζεται η σύντροφός του, την έβαλε με τη βία σε όχημα που οδηγούσε φίλος του, και την απείλησε με όπλο, το οποίο, ωστόσο, ήταν ψεύτικό .

Υπάλληλοι του καταστήματος ενημέρωσαν άμεσα την Άμεση Δράση και λίγο αργότερα αστυνομικοί εντόπισαν το ζευγάρι στην οδό Αχαρνών, καθώς ο άντρας που τους μετέφερε με το αυτοκίνητο, τους είχε κατεβάσει από αυτό και είχε φύγει.

Ο άντρας συνελήφθη και τόσο αυτός όσο και η σύντροφος του οδηγήθηκαν στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Ομονοίας, που συνεχίζει την έρευνα για την υπόθεση.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η γυναίκα έδωσε κατάθεση κάνοντας λόγο για κακοποιητικές και πιεστικές συμπεριφορές.

Στην κατοχή του άνδρα βρέθηκε το ψεύτικό όπλο.