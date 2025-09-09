Εξάρχεια: Συνελήφθησαν τα παιδιά γνωστού πολιτικού – Βρέθηκαν στην κατοχή τους πτυσσόμενο γκλοπ και κοκάλινα γάντια - Real.gr

Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί το απόγευμα της Δευτέρας στην οδό Χαριλάου Τρικούπη στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρες της ΟΠΚΕ προχώρησαν σε ελέγχους μετά από συγκέντρωση στην περιοχή των Εξαρχείων. Όταν σταμάτησαν τους δύο νερούς και τους έκαναν σωματικό έλεγχο, βρήκαν στην κατοχή τους πτυσσόμενο γκλοπ και κοκάλινα γάντια.

Οι δύο νέοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για το νόμο περί όπλων, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Οι συλληφθέντες, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι παιδιά γνωστού πολιτικού, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει διατελέσει και υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ.