Εξάρθωση κυκλώματος εμπορίας ανηλίκων από το ελληνικό FBI: Συνελήφθη ο αρχηγός και 4 μέλη - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης και Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών του ελληνικού FBI (Δ.Α.Ο.Ε.) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην εμπορία ανθρώπων, κυρίως ανήλικων αλλοδαπών, εξαναγκάζοντάς τους σε τέλεση αξιοποίνων πράξεων, με σκοπό την οικονομική τους εκμετάλλευση, από την πώληση λαθραίων καπνικών προϊόντων, σε καταστήματα ψιλικών – μίνι μάρκετ σε περιοχές της Αττικής.

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και το αρχηγικό, και παρέχεται αρωγή και προστασία σε 4 ανήλικα θύματα.