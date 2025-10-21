Quantcast
Εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στον Πειραιά - Real.gr
real player

Εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στον Πειραιά

22:45, 21/10/2025
Εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στον Πειραιά

Συλλήψεις και κατασχέσεις κοκαΐνης, όπλων και μετρητών.

Πλήγμα στο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών επέφερε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί, ηλικίας 49, 46 και 40 ετών, μέλη της οργάνωσης, καθώς και ένας 22χρονος, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν 48 γραμμάρια κοκαΐνης που είχε προμηθευτεί από τον 40χρονο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ύστερα από συντονισμένη αξιοποίηση πληροφοριών, εκτεταμένες εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, καθώς και δημιουργία προφίλ των εμπλεκομένων, που οδήγησαν στην ταυτοποίηση της εγκληματικής δράσης και των ρόλων κάθε μέλους.

Ο 40χρονος φερόμενος ως εγκέφαλος της οργάνωσης είχε αναλάβει τον συντονισμό των ενεργειών, την εύρεση προμηθευτών και πελατών, καθώς και τη φύλαξη και διαχείριση των κερδών.

Ο 49χρονος παρείχε χώρους απόκρυψης ναρκωτικών και όπλων σε φανοποιείο – συνεργείο μοτοσικλετών που διατηρούσε, ενώ ο 46χρονος είχε αναλάβει τη μεταφορά και τη φύλαξη των ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

  • 3 κιλά και 870,5 γραμμάρια κοκαΐνης
  • 845,4 γραμμάρια κάνναβης
  • 5 δισκία “ecstasy”
  • Αεροβόλο τυφέκιο και 49 φυσίγγια
  • Γκλόπ
  • Δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα
  • 6.560 ευρώ
  • Τέσσερα κινητά τηλέφωνα
  • Δύο ασύρματες κάμερες
  • Χρηματοκιβώτιο με τρία κλειδιά

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας εκ των κατηγορουμένων είχε συλληφθεί και στο παρελθόν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Ιβάν Σβιτάιλο για το «Να με λες μαμά»: Δεν θα άφηνα τα παιδιά μου να το δουν

Ιβάν Σβιτάιλο για το «Να με λες μαμά»: Δεν θα άφηνα τα παιδιά μου να το δουν

23:45 21/10
«Ήταν ένας ήχος αλήθειας και γνησιότητας...» - Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο

«Ήταν ένας ήχος αλήθειας και γνησιότητας...» - Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο

23:43 21/10
Σ. Φάμελλος: «Αποχαιρετούμε με θλίψη τον Διονύση Σαββόπουλο, έναν μεγάλο δημιουργό της Ελλάδας»

Σ. Φάμελλος: «Αποχαιρετούμε με θλίψη τον Διονύση Σαββόπουλο, έναν μεγάλο δημιουργό της Ελλάδας»

23:31 21/10
Nicole Kidman-Keith Urban: Το τραγούδι-καρφί για τον γάμο τους και η προδοσία που πονά

Nicole Kidman-Keith Urban: Το τραγούδι-καρφί για τον γάμο τους και η προδοσία που πονά

23:30 21/10
Ο Διονύσης Σαββόπουλος «χαρτογράφησε την πατρίδα μας και τους ανθρώπους της», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

Ο Διονύσης Σαββόπουλος «χαρτογράφησε την πατρίδα μας και τους ανθρώπους της», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

23:25 21/10
Συλλυπητήριο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ για τον Σαββόπουλο: «Αντισυμβατικό και σύνθετο, το έργο του»

Συλλυπητήριο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ για τον Σαββόπουλο: «Αντισυμβατικό και σύνθετο, το έργο του»

23:21 21/10
Π. Μαρινάκης για Δ. Σαββόπουλο: 'Εζησε και τραγούδησε τις αγωνίες κάθε εποχής

Π. Μαρινάκης για Δ. Σαββόπουλο: 'Εζησε και τραγούδησε τις αγωνίες κάθε εποχής

23:21 21/10
Κωνσταντίνος Τασούλας για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου: Τα έργα του σφράγισαν την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού

Κωνσταντίνος Τασούλας για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου: Τα έργα του σφράγισαν την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού

23:17 21/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved