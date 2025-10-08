Quantcast
Εξάρθρωση κυκλώματος που εκμεταλλεύονταν αλλοδαπούς εργάτες – 13 συλλήψεις - Real.gr
Εξάρθρωση κυκλώματος που εκμεταλλεύονταν αλλοδαπούς εργάτες – 13 συλλήψεις

21:16, 08/10/2025
Εξάρθρωση κυκλώματος που εκμεταλλεύονταν αλλοδαπούς εργάτες – 13 συλλήψεις

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Μια μεγάλη επιχείρηση του «ελληνικού FBI» (Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος) οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε στόχο την οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 13 συλλήψεις μελών, ανάμεσα τους και ο αρχηγός, καθώς και συλλήψεις άλλων ατόμων για άλλα αδικήματα από περιοχές Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Βοιωτίας, και Άργους.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

