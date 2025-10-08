Εξάρθρωση κυκλώματος που εκμεταλλεύονταν αλλοδαπούς εργάτες – 13 συλλήψεις - Real.gr

Μια μεγάλη επιχείρηση του «ελληνικού FBI» (Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος) οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε στόχο την οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 13 συλλήψεις μελών, ανάμεσα τους και ο αρχηγός, καθώς και συλλήψεις άλλων ατόμων για άλλα αδικήματα από περιοχές Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Βοιωτίας, και Άργους.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.