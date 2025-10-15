Εξαρθρώθηκε κύκλωμα για απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή - Πάνω από 2 εκατ. η ζημιά - Real.gr

Quantcast
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα για απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή – Πάνω από 2 εκατ. η ζημιά

19:03, 15/10/2025
Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση η οποία μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, διέπρατταν κακουργηματικές πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του Ε.Φ.Κ.Α. και φοροδιαφυγή.

