Εξαρθρώθηκε σπείρα με «μαϊμού» επενδύσεις σε καζίνο - Γνωστός παίκτης ριάλιτι θύμα του κυκλώματος - Real.gr

Στη σύλληψη ενός γνωστού επιχειρηματία, ιδιοκτήτη αλυσίδας μασάζ και σπα, προχώρησαν στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας με την κατηγορία ότι ο κατηγορούμενος εξαπατούσε ιδιώτες και τους αποσπούσε χρηματικά ποσά για υποτιθέμενες επενδύσεις.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψε ότι ο επιχειρηματίας είχε συνεργούς, με ρόλο να εντοπίζουν εύπορα άτομα και να τα πείθουν για τη δυνατότητα πολλαπλασιασμού των χρημάτων τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο επιχειρηματίας και η σπείρα φέρονται να απέσπασαν 300.000 ευρώ από γνωστό τργουδιστή ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, με το πρόσχημα επενδύσεων σε καζίνο.

Στην εγκληματική οργάνωση φέρεται να εμπλέκεται και ένας απότακτος αστυνομικός της ΕΛ.ΑΣ. από τη Βόρεια Ελλάδα. Η σπείρα εκμεταλλεύτηκε πολλούς επώνυμους, οι οποίοι έπεσαν θύματα της απάτης. Συγκεκριμένα, είχαν φτάσει στο σημειο να πάρουν από γνωστό παίκτη ριαλιτι 600.000 ευρώ.

Η «φάμπρικα» της απάτης είχε στηθεί σε καζίνο, όπου οι δράστες είχαν νοικιάσει σουίτα. Εκεί, πραγματοποιούσαν δειγματοληψία πλαστών λιρών και πλακών χρυσού (αμφιβόλου ποιότητας) για να πείσουν τα θύματα.

Επιπλέον, εξετάζεται το ενδεχόμενο να κατηγορηθούν και άλλα άτομα τα οποία έχουν συχνή τηλεοπτική παρουσία, κυρίως μέσω αγορασμένων διαφημίσεων, γεγονός που εκτιμάται ότι ενίσχυε την αξιοπιστία της απάτης.

Όσον αφορά τη δράση τους, η εγκληματική οργάνωση αναζητούσε εύρωστους οικονομικά επαγγελματίες με το πρόσχημα επένδυσης σε γνωστό επαρχιακό καζίνο. Για να τους δελεάσουν τους έδειχναν χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολυτίμους λίθους, λέγοντάς τους ότι τα έχουν κερδίσει από επενδύσεις. Σε πρώτη φάση τους έδιναν ένα χρηματικό ποσό της τάξης των 5.000 ευρώ, ενώ σε δεύτερη φάση τους έδιναν ένα μικρότερο ποσό, περίπου 2.000 – 3.000 ευρώ και κατέληγαν να μην τους δίνουν καθόλου χρήματα. Επιπρόσθετα, όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση πρόβαλε διάφορες προφάσεις, επιτείνοντας την καθυστέρηση και διατηρώντας την πλάνη των θυμάτων.

Μάλιστα, χαρακτηριστικό της δράσης τους, αποτελεί η χρήση ακραίας βίας, με σκηνοθετημένη ληστεία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε ένα θύμα, ενώ σε άλλη περίπτωση σκηνοθέτησαν «σύλληψη» του υπαρχηγού από άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς, αφαιρώντας μεγάλο χρηματικό ποσό με πρόσχημα την κατάσχεση.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν πλαστογραφίες και απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, κατηγορούμενα και για ηθική αυτουργία σε ληστεία καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Πέμπτης, 13 Νοεμβρίου 2025, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε Λουτράκι, Πάτρα και Αττική, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν -5- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και ο υπαρχηγός. Την επιχείρηση συνέδραμαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες τουλάχιστον από το 2023 συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, εντοπίζοντας οικονομικά εύρωστους επαγγελματίες και παρουσιάζοντας ψευδή επενδυτική ευκαιρία σε καζίνο, με υποτιθέμενες μηνιαίες αποδόσεις 10%–20%.

Ο αρχηγός εμφανιζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος του καζίνο, ενώ για να πείσουν τα θύματά τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε σουίτες του ξενοδοχείου, όπου τους επεδείκνυαν μεγάλα ποσά μετρητών, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους. Κατά περίπτωση, παρουσίαζαν και πλαστές επιταγές ως δήθεν αποδεικτικά των κερδών τους.

Όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση προέβαλε διάφορα προσχήματα καθυστερώντας συστηματικά την επιστροφή τους. Μάλιστα, χαρακτηριστικό της δράσης τους, αποτελεί η χρήση ακραίας βίας, με σκηνοθετημένη ληστεία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε ένα θύμα, ενώ σε άλλη περίπτωση σκηνοθέτησαν «σύλληψη» του υπαρχηγού από άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς, αφαιρώντας μεγάλο χρηματικό ποσό με πρόσχημα την κατάσχεση.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των -38.925- ευρώ,

-113- διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας,

-735- λίρες, χρυσού χρώματος, αμφιβόλου γνησιότητας,

πλήθος δεσμίδων από αντίγραφα χαρτονομισμάτων φερόμενου ποσού -725.450- ευρώ,

πλήθος ρολογιών με επιγραφή “ROLEX” αμφιβόλου γνησιότητας,

-2- πλάστες επιταγές ύψους -100.000- ευρώ και -600.000- ευρώ αντίστοιχα.

-3- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα πολυτελείας και

-6- κινητά τηλέφωνα.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί -13- περιπτώσεις, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 1.300.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.