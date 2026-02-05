Εξαρθρώθηκε συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά στη Βορειοανατολική Αττική - Real.gr

Εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη στη Βορειοανατολική Αττική.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν σήμερα το πρωί σε Νέα Μάκρη και Μαραθώνα, 3 άντρες ηλικίας 38, 26 και 23 ετών, κατηγορούμενοι – κατά περίπτωση – για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Επιπρόσθετα, για την υπόθεση συνελήφθη και ένας άνδρας που είναι έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης.

Η Αστυνομία μετά από αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης στην περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής, κατάφερε να ταυτοποιήσει τους κατηγορούμενους και να πιστοποιήσει την εγκληματική τους δράση. Τις έρευνες πραγματοποίησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής με τη συνδρομή αστυνομικών των τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε. και αστυνομικού σκύλου,

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν, τουλάχιστον από τον περασμένο Οκτώβριο, κυρίως σε Νέα Μάκρη και Μαραθώνα, ενώ βάση της εγκληματικής οργάνωσης αποτελούσε το σπίτι του 38χρονου στην περιοχή του Μαραθώνα όπου μοίραζαν τα ναρκωτικά για τις καθημερινές «παραγγελίες» των «πελατών».

Ο 38χρονος προμηθευόταν κυρίως τις ποσότητες των ναρκωτικών από το σπίτι του 26χρονου ενώ ο 23χρονος μετέβαινε καθημερινά στο σπίτι του 38χρονου όπου εφοδιαζόταν με ποσότητες ναρκωτικών ουσιών τις οποίες στην συνέχεια διέθετε προς πώληση.

Οι αγοραπωλησίες των ναρκωτικών ουσιών λάμβαναν χώρα απογευματινές και βραδινές ώρες, ενώ η εγκληματική οργάνωση είχε «σταθερό πελατολόγιο» στο οποίο διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών ουσιών σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Παράλληλα, σε κάποιες περιπτώσεις, ο 38χρονος πραγματοποιούσε αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών ορίζοντας ως σημείο συνάντησης την οικία του, όπου τοποθετούσε τις ναρκωτικές ουσίες σε προκαθορισμένα σημεία (αυτοκίνητο, φράχτη, μπάρμπεκιου) όπου ο πελάτης τις παραλάμβανε και τοποθετούσε στο ίδιο σημείο την χρηματική τους αξία.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν για τις αγοραπωλησίες κωδικοποιημένες λέξεις ως προς τον τύπο, την ποσότητα, την χρηματική αξία της ναρκωτικής ουσίας, καθώς και του μέρους στο οποίο θα γίνει η συναλλαγή προκειμένου να καταστεί δυσχερής ο εντοπισμός τους, ενώ χρησιμοποιούσαν κυρίως κρυπτογραφημένες διαδικτυακές εφαρμογές.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, πιστοποιήθηκαν περισσότερες από 200 συναλλαγές διακίνηση ναρκωτικών.

Κατά την έρευνα των οικιών των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 196 γραμμ. κοκαΐνης,

• 175 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

• το χρηματικό ποσό των 1.210 ευρώ,

• ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

• πλήθος νάιλον συσκευασιών,

• μαχαίρι,

• 6 οχήματα, εκ των οποίων όχημα για το οποίο έχει δηλωθεί κλοπή από το 2020 και

• 16 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ