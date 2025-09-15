Quantcast
Εξαρθρώθηκε συμμορία που έκλεβε αυτοκίνητα από περιοχές της Αττικής - Συνελήφθησαν 5 μέλη της - Real.gr
19:30, 15/09/2025
Εξαρθρώθηκε κατόπιν συνεργασίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας, εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές αυτοκινήτων από περιοχές της Αττικής.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, κατόπιν αξιολόγησης και αξιοποίησης πληροφοριών, άμεσα συστάθηκε ομάδα αποτελούμενη από αστυνομικούς των παραπάνω Υπηρεσιών με σκοπό την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών. Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν στις 10 Σεπτεμβρίου στις περιοχές του Μαρκόπουλου και της Κερατέας, από αστυνομικούς των παραπάνω Υπηρεσιών με συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., 5 άτομα ηλικίας 18, 24, 46, 47 και 60 ετών, ως μέλη της εγκληματικής ομάδας και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα της Αστυνομίας, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, τουλάχιστον από τις Αρχές του Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, με σκοπό την τέλεση κλοπών αυτοκινήτων. Στη συνέχεια, προέβαιναν σε παραποίηση βασικών στοιχείων κυκλοφορίας τους, όπως ο αριθμός πλαισίου και οι πινακίδες, με σκοπό να προσδώσουν νομιμοφανή χαρακτήρα στην κυκλοφορία των οχημάτων και να τα διαθέσουν προς πώληση, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμα ότι, προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, οι κατηγορούμενοι είχαν εγκαταστήσει σύστημα καταγραφής εικόνας με κάμερες εξωτερικά των οικιών τους, επιτηρώντας τους γύρω χώρους για τυχόν παρουσία αστυνομικών.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καραμπίνα, κυνηγετικά φυσίγγια, πλήθος εργαλείων που χρησιμοποιούνταν για την παραποίηση των στοιχείων κυκλοφορίας, κλειδιά αυτοκινήτων, μεγάλος αριθμός εξαρτημάτων αυτοκινήτων, καθώς και 4 οχήματα.

Σημειώνεται ότι 3 εκ των συλληφθέντων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για συναφή αδικήματα.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

