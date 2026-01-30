Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Φέρεται να ταξίδεψε στη Γερμανία τη μέρα που έφτασε στην Αθήνα - Real.gr

Νέες αποκαλύψεις ήρθαν στη δημοσιότητα σχετικά με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας, η οποία αγνοείται εδώ και 23 ημέρες.

Όπως μετέδωσε το MEGA, από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ προκύπτει πως η 16χρονη κατάφερε τελικά να ταξιδέψει στο εξωτερικό από τις πρώτες ώρες της εξαφάνισής της.

Πιο συγκεκριμένα, η ανήλικη, αμέσως μετά την αναχώρησή της από την Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου, κατευθύνθηκε στην Αθήνα. Εκεί, προχώρησε σε μια κίνηση προκειμένου να χρηματοδοτήσει τη φυγή της: εκποίησε κοσμήματα που είχε πάρει μαζί της από το σπίτι.

Έχοντας πλέον το απαραίτητο χρηματικό ποσό, επισκέφθηκε ταξιδιωτικό γραφείο στην περιοχή της Ομόνοιας, από όπου προμηθεύτηκε αεροπορικό εισιτήριο με προορισμό τη Φρανκφούρτη.

Όπως προέκυψε από το ρεπορτάζ του MEGA, η 16χρονη μετέβη στη συνέχεια στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και επιβιβάστηκε στην πτήση για τη γερμανική πόλη, εκμεταλλευόμενη τη νομοθεσία που επιτρέπει σε ανηλίκους άνω των 16 ετών να ταξιδεύουν χωρίς συνοδό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, «η Λόρα είναι καλά στην υγεία της, ταξίδεψε συνειδητά από τις πρώτες ώρες, δεν έμεινε στου Ζωγράφου ούτε είχε κάποιον βοηθό εκεί, έφυγε για Γερμανία, για Φρανκφούρτη».

«Ήταν 11:40 όταν πέρασε από εμάς. Ζήτησε εισιτήριο για Φρανκφούρτη, την ίδια μέρα. Είχε διαβατήριο, γερμανικό νομίζω ήταν. Πλήρωσε με μετρητά. Έβγαλε από εμάς το εισιτήριο και έφυγε αμέσως για το αεροδρόμιο. Ήθελε να φύγει το συντομότερο. Ήταν μόνη της, φόραγε μαύρα ρούχα. Δεν μας έδωσε τηλέφωνο. Το εισιτήριο έκανε περίπου 200 ευρώ», είπε στο MEGA ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου.

Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου καταγράφηκε νέα μαρτυρία που αφορά την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μία γυναίκα ελληνικής καταγωγής κατέθεσε στις αστυνομικές αρχές της Γερμανίας και της Ελλάδας ότι είδε τη Λόρα στο Βερολίνο. Η μάρτυρας ανέφερε πως άκουσε τη νεαρή κοπέλα να μιλάει στο τηλέφωνο και, όπως υποστηρίζει, να λέει στα γερμανικά: «Εγώ δεν πρόκειται να επιστρέψω, να τον χωρίσεις εσύ».

Σύμφωνα με το MEGA πρόκειται για μία κρίσιμη πληροφορία που ενδέχεται να σηματοδοτήσει εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης.

Η 45χρονη γυναίκα από το Βερολίνο δήλωσε ότι αναγνώρισε τη Λόρα σε σταθμό του μετρό της γερμανικής πρωτεύουσας, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Είδα ένα άτομο που έμοιαζε με τη Λόρα, με αυτά τα χαρακτηριστικά, στο Βερολίνο».