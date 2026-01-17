Έξι μήνες παρακολουθούσαν οι αστυνομικοί το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στη Ρόδο - Επικοινωνούσαν μεταξύ τους με λέξεις-κωδικούς - Real.gr

Για τουλάχιστον έξι μήνες – σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές- δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα ακατέργαστης κάνναβης, η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Ρόδο μετά από συντονισμένη επιχείρηση κλιμακίου της ΕΛ.ΑΣ. από την Αθήνα σε συνεργασία με συναδέλφους τους στη Ρόδο.

Τόσο οι τέσσερις συλληφθέντες ηλικίας 61, 28, 33 και 44 ετών όσο και ο πέμπτος εμπλεκόμενος ηλικίας 37 ετών που διαφεύγει της σύλληψης, φέρονται επίσης να είχαν συγκεκριμένους ρόλους και να επικοινωνούσαν μεταξύ τους, κάνοντας χρήση κωδικών λέξεων ειδικά για την ακατέργαστη κάνναβη όπως «λάχανο διπλό», «μαρούλι», «φου», «λαχανάκια», «χέιζ», «τσακωτό», «πράσινο», «κλειδί δεκαράκι», «ντεπόν», «ένα τάλιρο», «μπλούμπερι», «ισπανικό», «λαμπάτο» κ.α.

Ήδη για τους εμπλεκόμενους έχουν ασκηθεί βαρύτατες ποινικές διώξεις για:

Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κάνναβης) από κοινού, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση, υπό τις ειδικότερες μορφές της πώλησης κατ’ εξακολούθηση και άπαξ, της προμήθειας κατ’ εξακολούθηση, της κατοχής, της καλλιέργειας, της συγκομιδής και της αποθήκευσης.

Ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση.

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Διευκόλυνση εγκληματικής οργάνωσης

Οι τέσσερις συλληφθέντες κρατούνται προκειμένου τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου να προσαχθούν ενώπιον του ανακριτή Ρόδου και να απολογηθούν, συνοδευόμενοι από τους συνηγόρους τους κ.κ. Δημήτρη Δημητριάδη και Στέλιο Κιουρτζή (για τον 61χρονο) και Δήμο Μουτάφη (για τους λοιπούς).

Όπως έχει γίνει γνωστό, η εξιχνίαση της υπόθεσης έγινε μετά από «επιχείρηση» που πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2026 από κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της Ροδιακής η διερεύνησή της είχε ξεκινήσει αρκετό διάστημα νωρίτερα και συγκεκριμένα, από το καλοκαίρι του 2025, οπότε και οι αστυνομικοί του κλιμακίου της Αθήνας είχαν την πληροφορία για τη δραστηριοποίηση εγκληματικής οργάνωσης στη Ρόδο, τα μέλη της οποίας διέθεταν κάνναβη στην αγορά έναντι του ποσού των 10 ευρώ ανά γραμμάριο.

Η συστηματική παρακολούθηση η οποία περιελάμβανε και τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν μεταξύ τους οι εμπλεκόμενοι ξεκίνησε από το τέλος Σεπτεμβρίου 2025, ενώ αναλυτική καταγραφή των κινήσεων τους σε ό,τι αφορά τα ναρκωτικά, έχει γίνει από τις αρχές Νοεμβρίου έως και την ημέρα της σύλληψής τους.

Όλα τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι διωκτικές αρχές, περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί και με αυτήν παραπέμφθηκαν οι εμπλεκόμενοι στη δικαιοσύνη.

Βάσει των ίδιων πληροφοριών, από εκεί προκύπτει και ο ρόλος που είχε ο κάθε εμπλεκόμενος στην υπόθεση.

Ειδικότερα, ο 61χρονος, φέρεται ως αρχηγικό μέλος, που είχε αναλάβει τον συντονισμό των ενεργειών των υπολοίπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης, την ανεύρεση των πελατών, τη διαχείριση των κερδών, τη διακίνηση των ναρκωτικών και τον καθορισμό της τιμής πώλησης των ναρκωτικών.

Άμεσος συνεργός του 61χρονου και ως «υπαρχηγός» φέρεται ο 28χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν επιφορτισμένος με τη διακίνηση των ναρκωτικών, την ανεύρεση πελατών, τη μεταφορά και την αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, την είσπραξη κερδών ακόμη και μέσω ψηφιακών τραπεζικών συναλλαγών και την αποστολή τους στον αρχηγό, ενώ επίσης φέρεται να βοηθούσε στο στάδιο της συγκομιδής της ακατέργαστης κάνναβης (τον 44χρονο).

Ο 33χρονος, φέρεται ως ο «ταμίας» και κατηγορείται ότι ήταν υπεύθυνος για την παραλαβή κερδών από πελάτες, ότι παρείχε υποστήριξη στον αρχηγό για τη φύλαξη και διακίνηση των ναρκωτικών, ενώ επιπλέον ήταν επιφορτισμένος με την καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και τη διακίνηση των συγκομισθέντων ποσοτήτων.

Σε ό,τι αφορά τον 44χρονο, είχε διαθέσει τον χώρο για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης και φέρεται να ήταν επιφορτισμένος με την καλλιέργεια αυτών, τη συγκομιδή της ακατέργαστης κάνναβης, καθώς επίσης με την αποθήκευση και τη φύλαξη των ναρκωτικών.

Επιπλέον, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο 37χρονος, που δεν έχει συλληφθεί, στο τέλος Νοεμβρίου 2025 φέρεται να πούλησε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, βάρους 1 κιλού, στον 28χρονο συγκατηγορούμενό του.

Η «έφοδος» των αστυνομικών

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την ΕΛ.ΑΣ., για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τετάρτης, 14 Ιανουαρίου 2026, αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Ρόδου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με τα Τμήματα Επιχειρησιακών Ομάδων και Τεχνικών Εφαρμογών, της Δ.Α.Ο.Ε., καθώς και με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν οι τέσσερις άνδρες, ημεδαποί.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, περιλαμβάνεται ακόμη ένας ημεδαπός, ο οποίος αναζητείται.

Προηγήθηκε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη έρευνα, από την οποία πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των κατηγορουμένων, οι οποίοι για να πετύχουν το σκοπό τους είχαν εγκαταστήσει σε 2 κατοικίες στη Ρόδο πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια – φυτώρια δενδρυλλίων κάνναβης, δημιουργώντας τεχνητές συνθήκες για την ωρίμανση των φυτών, προκειμένου να υφίσταται παραγωγή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προς αποκόμιση σημαντικών παράνομων κερδών.

Οι δύο κατοικίες ήταν αυτή του 44χρονου όπου εντοπίστηκαν τα 41 φυτά κάνναβης και του 33χρονου όπου βρέθηκαν άλλα δύο.

Συνολικά, από τις έρευνες στις οικίες, σε άλλους χώρους καθώς και από την κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

43 δενδρύλλια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK),

109,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK),

3.200 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), στο στάδιο της αποξήρανσης,

αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα,

746,6 ευρώ,

6 κινητά τηλέφωνα

6 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, καθώς και

εξοπλισμό εργαστηρίου υδροπονικής καλλιέργειας (ηλεκτρικές λάμπες, μετασχηματιστές, χρονοδιακόπτες, μετρητές υγρασίας, θερμόμετρα, , σύστημα εξαερισμού και λιπάσματα κ.α.).

Αξίζει να σημειωθεί πως και οι τέσσερις συλληφθέντες έχουν κατά περίπτωση απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα.