Εξιχνιάστηκαν 7 υποθέσεις απάτης, σε βάρος πολιτών στη Σάμο – Δύο συλλήψεις - Real.gr

Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα και τιμαλφή, μέρος των οποίων οι δράστες είχαν αποστείλει με εταιρεία ταχυμεταφορών σε περιοχή της Αττικής.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου, διερευνήθηκαν και εξιχνιάστηκαν 7 υποθέσεις απάτης (2 τετελεσμένες και 5 σε απόπειρα), που διαπράχθηκαν κατά το προηγούμενο τετραήμερο, σε βάρος πολιτών – κατοίκων Σάμου.

Συνελήφθησαν, χθες (22-09-2025) στη Σάμο, 2 άτομα – ημεδαποί (29χρονος και 26χρονος), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της απάτης και της ένταξης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, ενώ προσδιορίστηκε η εμπλοκή τουλάχιστον 1 ακόμη ατόμου στις υποθέσεις αυτές.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε μετά από συστηματική και εμπεριστατωμένη έρευνα, την 20-09-2025, άγνωστοι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με 2 γυναίκες προχωρημένης ηλικίας στη Σάμο, προσποιούμενοι κατά περίπτωση, λογιστή και συγγενικό πρόσωπο και χρησιμοποιώντας ψευδή γεγονότα ως αληθή, κατάφεραν να τις πείσουν, να παραδώσουν στον 29χρονο, ο οποίος μετέβηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα στις οικίες τους με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο από κοινού με τον 26χρονο, κοσμήματα και τιμαλφή αξίας 21.500 ευρώ περίπου.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε επίσης ότι, οι συλληφθέντες ενέχονται από κοινού σε 5 ακόμη υποθέσεις απόπειρας απάτης, που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 19-09-2025 έως 22-09-2025 στο νησί της Σάμου, κατά το χρόνο των οποίων αποπειράθηκαν να αποσπάσουν χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή, από -5- ακόμη πολίτες.

Κατά την περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων αυτών διακριβώθηκε ότι, οι συλληφθέντες εντάχθηκαν σε εγκληματική ομάδα, αποτελούμενη από τουλάχιστον 1 ακόμη άτομο, με συγκεκριμένη δομή, διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με αποκλειστικό σκοπό τη συστηματική εξαπάτηση πολιτών κυρίως προχωρημένης ηλικίας, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ως προς τη μεθοδολογία τους, τα μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με ανυποψίαστους πολίτες, προσποιούμενα κατά περίπτωση, λογιστές, υπαλλήλους υπηρεσιών ή συγγενικά τους πρόσωπα και με διάφορες προφάσεις, απαιτούσαν από αυτούς την άμεση καταβολή μεγάλων χρηματικών ποσών, κοσμημάτων και τιμαλφών.

Κατασχεθήκαν ακόμη, 2 κινητά τηλέφωνα, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, κάρτα επιβίβασης αεροπορικής πτήσης, καθώς και Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, που χρησιμοποίησαν οι συλληφθέντες κατά το χρόνο τέλεσης των εκνόμων ενεργειών τους, στο νησί της Σάμου.

Τις έρευνες συνέδραμαν, το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου Αττικής και στελέχη του Λιμεναρχείου Σάμου.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή των δραστών σε συναφείς πράξεις, που έλαβαν χώρα κατά το τελευταίο δίμηνο, στη Λέσβο, στη Λήμνο, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να προσδιοριστούν περαιτέρω, οι διασυνδέσεις και όλο το εύρος της παράνομης δραστηριότητας του εγκληματικού αυτού δικτύου.