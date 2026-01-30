Eξιχνιάστηκε επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Οκτώ άτομα χτύπησαν με σιδηρογροθιές πατέρα και γιους - Real.gr

Quantcast
10:58, 30/01/2026
Eξιχνιάστηκε επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Οκτώ άτομα χτύπησαν με σιδηρογροθιές πατέρα και γιους

Την εξιχνίαση περιστατικού επίθεσης που είχε σημειωθεί τον περυσινό Απρίλιο στο Φράγμα της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, με θύματα 54χρονο και τους δύο γιους του, 28 και 31 ετών, αντίστοιχα, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Για την επίθεση, που έγινε με σιδηρογροθιές και αιχμηρό αντικείμενο, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών εκ των συνολικά οκτώ εμπλεκόμενων προσώπων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, τα άτομα που ταυτοποιήθηκαν είναι 22 ετών, σήμερα, και εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Οι έρευνες για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους συνεχίζονται από το Αστυνομικό Τμήμα Θέρμης.

