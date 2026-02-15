Αλεξανδρούπολη: Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία 82χρονου - Real.gr

Στη σύλληψη τριών νεαρών ατόμων, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος 15 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Αλεξανδρούπολη για τη δολοφονία 82χρονου συνταξιούχου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο ηλικιωμένος έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ η υπόθεση εξετάζεται ως ανθρωποκτονία με κίνητρο τη ληστεία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες του evros24, οι τρεις νεαροί φέρονται να είχαν χρησιμοποιήσει την τραπεζική κάρτα του 82χρονου το προηγούμενο διάστημα, πραγματοποιώντας αγορές σε καταστήματα της πόλης. Η υπόθεση είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς το θύμα είχε καταγγείλει την κλοπή της κάρτας του, χωρίς ωστόσο – όπως είχε δηλώσει τότε – να επιθυμεί την ποινική δίωξη.

Ο 82χρονος βρέθηκε νεκρός από συγγενικό του πρόσωπο που τον αναζητούσε, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί άμεσα η Αστυνομία. Από την έρευνα και την αξιοποίηση στοιχείων, μεταξύ των οποίων και υλικό από κάμερες ασφαλείας, οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση και προσαγωγή των τριών υπόπτων.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κατά την εξέλιξη της προανάκρισης προέκυψαν στοιχεία σε βάρος τους, ενώ ο ανήλικος φέρεται να παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην πράξη.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία και ληστεία και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον Ανακριτή και Εισαγγελέα.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.