Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 31χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα - Δύο συλλήψεις - Real.gr

Εξιχνιάστηκε από την Αστυνομία η ανθρωποκτονία ενός 31χρονου Ουκρανού, που έγινε στις 10-10-2025 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, οι οποίοι κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, ταυτοποίησαν ως δράστες της ανθρωποκτονίας 2 αλλοδαπούς ηλικίας 29 και 38 ετών, ενώ για την υπόθεση κατηγορείται ακόμα ένα άτομο.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης της ανθρωποκτονίας, οι αστυνομικοί αφού έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση οικίες των κατηγορούμενων, το πρωί της 6ης Νοεμβρίου στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης τους συνέλαβαν και τους οδήγησαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τετελεσμένη ανθρωποκτονία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, αρπαγή και ληστεία κατά συναυτουργία, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και -κατά περίπτωση- για απείθεια.

Όπως σημειώνεται από την Αστυνομία ο 38χρονος στη θέα των αστυνομικών τράπηκε σε φυγή, αλλά ακινητοποιήθηκε άμεσα.

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, προέκυψε ότι οι δράστες το πρωί της 10ης Οκτωβρίου ακινητοποίησαν με τη χρήση βίας 48χρονο αλλοδαπό, συγκάτοικο του 31χρονου, τη στιγμή που εξερχόταν από την οικία τους και τον εξανάγκασαν να τους παρέχει πρόσβαση στο εσωτερικό της, όπου, αφού τον ακινητοποίησαν δένοντας τους καρπούς του, στη συνέχεια με χρήση σωματικής βίας και αιχμηρών αντικειμένων του προκάλεσαν σωματικές βλάβες.

Κατόπιν, ανέμεναν τον 31χρονο και όταν εκείνος εισήλθε στην οικία απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας, τον ακινητοποίησαν δένοντάς του τα χέρια, τον γρονθοκόπησαν και με αιχμηρό αντικείμενο τον τραυμάτισαν θανάσιμα.

Από το εσωτερικό της οικίας οι δράστες αφαίρεσαν οικοδομικά εργαλεία και ηλεκτρικές συσκευές, ενώ παραβίασαν και χρηματοκιβώτιο.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

• ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε στην τέλεση της ανθρωποκτονίας,

• 106 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

• μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,

• τα οικοδομικά εργαλεία και οι ηλεκτρικές συσκευές που είχαν αφαιρεθεί από την οικία του 31χρονου,

• 40 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

• περίστροφο,

• σιδερογροθιά και

• 4 ζυγαριές ακριβείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.