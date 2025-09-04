Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη στην Καστοριά - Real.gr

Quantcast
Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη στην Καστοριά

20:30, 04/09/2025
Ταυτοποιήθηκε 37χρονος ως ο δράστης.

Μία ακόμη υπόθεση τηλεφωνικής απάτης εξιχνιάστηκε από τις τοπικές αρχές, φέρνοντας στο φως τη δράση ενός 37χρονου ημεδαπού.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς κατάφερε να ταυτοποιήσει τον δράστη που απέσπασε χρηματικό ποσό από έναν 39χρονο κάτοικο της περιοχής.

Το περιστατικό, όπως αναφέρει η ΕΡΤ,  εκτυλίχθηκε στις 18 Ιουνίου 2025, όταν το 39χρονο θύμα δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από έναν άγνωστο άνδρα. Ο δράστης, με εύσχημο και παραπλανητικό τρόπο, παρουσίασε ψευδή γεγονότα ως αληθινά, καταφέρνοντας να πείσει τον ανυποψίαστο πολίτη να του μεταφέρει το χρηματικό ποσό των 456,75 ευρώ σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό.

Αμέσως μετά την καταγγελία του συμβάντος, οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν ενδελεχή έρευνα. Μέσα από την κατάλληλη αξιοποίηση των στοιχείων και των ψηφιακών ιχνών, οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν στην ταυτότητα του κατόχου του τραπεζικού λογαριασμού. Πρόκειται για έναν 37χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς για τα περαιτέρω.

