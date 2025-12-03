Quantcast
Εξιχνιάστηκε υπόθεση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας στον Πειραιά - Δικογραφία για 16χρονο - Real.gr
real player

Εξιχνιάστηκε υπόθεση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας στον Πειραιά – Δικογραφία για 16χρονο

18:00, 03/12/2025
Εξιχνιάστηκε υπόθεση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας στον Πειραιά – Δικογραφία για 16χρονο

Υπόθεση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος πεζής γυναίκας εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Νοεμβρίου 2025, σε κεντρικό σημείο του Πειραιά, 16χρονος θώπευσε γυναίκα, η οποία κινούνταν πεζή, και διέφυγε.

Μετά από ενδελεχή προανάκριση, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν ως δράστη 16χρονο αλλοδαπό, ο οποίος διαμένει σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες - Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους - Πού υπάρχουν μπλόκα

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες - Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους - Πού υπάρχουν μπλόκα

14:45 03/12
Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει της κακοκαιρίας - «Red Code» για Αττική και 8 περιφέρειες

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει της κακοκαιρίας - «Red Code» για Αττική και 8 περιφέρειες

15:45 03/12
Έγκλημα τοπογράφου στο Ψυχικό: «Δεν έχω καμία σχέση, δεν μπορώ να σκοτώσω» - Τι ισχυρίστηκε ο 45χρονος κατηγορούμενος

Έγκλημα τοπογράφου στο Ψυχικό: «Δεν έχω καμία σχέση, δεν μπορώ να σκοτώσω» - Τι ισχυρίστηκε ο 45χρονος κατηγορούμενος

17:18 03/12
Τραγωδία στη Λούτσα: Νέα προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 29χρονος - Τι είπε ο δικηγόρος του

Τραγωδία στη Λούτσα: Νέα προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 29χρονος - Τι είπε ο δικηγόρος του

13:04 03/12
ΔΕΔΔΗΕ: Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στην Αττική - Δείτε αναλυτικά ποιες περιοχές επηρεάζονται

ΔΕΔΔΗΕ: Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στην Αττική - Δείτε αναλυτικά ποιες περιοχές επηρεάζονται

17:34 03/12
Μενεγάκη – Παντζόπουλος – Λάτσιος: Δάκρυα συγκίνησης στην ορκωμοσία του Άγγελου στο Ναυτικό

Μενεγάκη – Παντζόπουλος – Λάτσιος: Δάκρυα συγκίνησης στην ορκωμοσία του Άγγελου στο Ναυτικό

15:30 03/12
Μόνικα Μπελούτσι στο Real.gr: «Κάθε φορά που έρχομαι στην Ελλάδα, νιώθω μια έντονη αίσθηση ζεστασιάς»

Μόνικα Μπελούτσι στο Real.gr: «Κάθε φορά που έρχομαι στην Ελλάδα, νιώθω μια έντονη αίσθηση ζεστασιάς»

11:05 03/12
Αυτό το νόστιμο σνακ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια βάρους σε μόλις 4 εβδομάδες

Αυτό το νόστιμο σνακ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια βάρους σε μόλις 4 εβδομάδες

10:00 30/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved