Εξιτήριο πήρε ο Αρχιεπίσκος Ιερώνυμος - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Εξιτήριο έλαβε λίγο μετά τις δέκα και μισή το πρωί της Δευτέρας από το νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας κ. Ιερώνυμος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο κ. Ιερώνυμος ψέλλισε «όλα καλά» σε ερώτηση για την κατάσταση της υγείας του.

Στην ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος χθες, αναφέρονταν ότι «Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους»