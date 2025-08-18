Εξιτήριο πήρε ο Γιώργος Μαζωνάκης – Οι τελευταίες εξελίξεις - Real.gr

Εξιτήριο πήρε ο Γιώργος Μαζωνάκης από το Δρομοκαΐτειο, έπειτα από πέντε μέρες νοσηλείας και αφού εξετάστηκε εκ νέου από ψυχιάτρους. Ο τραγουδιστής, όλο αυτό το διάστημα βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με τον δικηγόρο του, προετοιμάζοντας τις επόμενες κινήσεις του.

Σημειώνεται ότι η εισαγωγή του στην ψυχιατρική κλινική έγινε με εισαγγελική εντολή χωρίς τη συγκατάθεσή του, έπειτα […]

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr