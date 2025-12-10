Αγροτικά μπλόκα: Στο λιμάνι του Βόλου κατευθύνονται τα τρακτέρ - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ - Real.gr

Θεσσαλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι ετοιμάζονται να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου από τη στεριά, με τους ψαράδες της Μαγνησίας ως κίνηση συμπαράστασης να το αποκλείουν θαλάσσια.

Πριν από λίγο έφτασαν στον Βόλο αγρότες από το μπλόκο των Μικροθηβών, ενώ αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας συγκεντρώθηκαν στις 8:30 το πρωί στον κόμβο Πλατύκαμπου, όπου συναντήθηκαν με τους αγρότες από τα μπλόκα του Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα, ώστε να «κατηφορίσουν» προς τον Βόλο.

Στόχος τους είναι να διαμαρτυρηθούν κάνοντας γνωστά τα αιτήματά τους και δε σκοπεύουν να προκαλέσουν προβλήματα στην κυκλοφορία, σύμφωνα με το gegonotanews.

Στη συνέχεια αναμένεται να επιστρέψουν στη Λεωφόρο Αθηνών όπου είναι αποφασισμένοι να διακόψουν την κίνηση του εμπορικού λιμανιού του Βόλου.