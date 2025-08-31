Eύβοια: Νέα τραγωδία στην άσφαλτο - Δύο τροχαία με έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες - Real.gr

Σε τραγωδία εξελίχθηκε το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που συνέβη στην Εύβοια αργά το βράδυ του Σαββάτου, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με 3 τραυματίες.

Οπως μετέδωσε το eviaonline, o ένας τραυματίας που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση δεν τα κατάφερε, καθώς τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής υπέκυψε στα τραύματά του.

Οικογενειακή τραγωδία: Πέθανε και η σύζυγος του δικυκλιστή μετά το τροχαίο στο Αλιβέρι

Ο άλλος τραυματίας, 23 ετών, είναι διασωληνωμένος με κρανοεγκεφαλικές κακώσεις, σε σοβαρή κατάσταση.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου ένας ηλικιωμένος που κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με την μηχανή στην περιοχή των Ψαχνών στο ύψος του Εργοστασίου Παλίρροια στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων έχει ελαφρότερα τραύματα και δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν στελέχη της ομάδας διάσωσης Ευβοίας που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, η αστυνομία και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Νωρίτερα, χθες, Σάββατο σημειώθηκε τροχαίο με δύο τραυματίες. Αγροτικό όχημα που κινούνταν στο δρόμο Καρύστου – Μαρμαρίου κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός δρόμου και έπεσε σε χαντάκι με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα και να διακομιστούν στο νοσοκομείο Καρύστου.

Δείτε τη φωτογραφία του evima:

