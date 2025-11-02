Φαγητό όπως στο σπίτι για να το απολαμβάνετε παντού! - Real.gr

Μαγειρεύονται με υλικά άριστης ποιότητας από την ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και συσκευάζονται σε ατομικές μερίδες, κλεισμένες αεροστεγώς για να τα απολαμβάνετε στο σπίτι ή το γραφείο.

Για τα Έτοιμα Φαγητά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ εφαρμόζεται η μέθοδος cook ’n’ chill, ώστε να διατηρούνται αναλλοίωτες οι γεύσεις και οι θρεπτικές τους αξίες. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο τα τρόφιμα, αμέσως μετά το μαγείρεμα, τοποθετούνται σε ειδικούς θαλάμους ταχείας ψύξης και αποθηκεύονται σε ελεγχόμενες θερμοκρασίες.

Το μενού των Έτοιμων Φαγητών περιέχει αγαπημένα παραδοσιακά πιάτα της ελληνικής και της ευρύτερης μεσογειακής κουζίνας, με αυθεντικές σπιτικές συνταγές, ενώ εναλλάσσεται με βάση την εποχικότητα αλλά και την παράδοση (χειμερινό, καλοκαιρινό και νηστίσιμο μενού). Περιλαμβάνει πιάτα με ζυμαρικά, κοτόπουλο ή γαλοπούλα, κρεατικά (μοσχάρι, χοιρινό), σούπες, λαδερά, ψάρια & θαλασσινά, όσπρια, σαρακοστιανά και άλλα συνοδευτικά, πάντα με την ποιότητα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, σε τιμές “ τόσο φθηνά όσο πουθενά”.

Τα Έτοιμα Φαγητά διατηρούνται στο ψυγείο έως και 6-7 ημέρες από την ημέρα παρασκευής τους (ανάλογα με τo φαγητό) και με ένα απλό ζέσταμα είναι έτοιμα να καταναλωθούν!

Διατίθενται στα Καταστήματα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και στο www.sklavenitis.gr