fēnix 8 Pro: Τα πρώτα smartwatch από την Garmin με τεχνολογία inReach® για συνδεσιμότητα LTE και δορυφόρων - Real.gr

Η ρηξικέλευθη έκδοση MicroLED είναι το πιο φωτεινό smartwatch που κατασκευάστηκε ποτέ.

Η Garmin χαράζει το μέλλον της τεχνολογίας smartwatch με την παρουσίαση της σειράς fēnix 8 Pro. Αυτά τα κορυφαία smartwatch με GPS είναι τα πρώτα που ενσωματώνουν τεχνολογία inReach® – επιτρέποντας σε αθλητές και φίλους της περιπέτειας να αφήνουν το τηλέφωνο πίσω και να παραμένουν σε επαφή. Φέροντας ακόμα μεγαλύτερη επανάσταση στην βιομηχανία των smartwatch, το fēnix 8 Pro MicroLED αποτελεί το πρώτο smartwatch στον κόσμο με υψηλής ανάλυσης οθόνη MicroLED για ασύλληπτη ευκρίνεια.

«Το fēnix 8 Pro αλλάζει το παιχνίδι για τα smartwatch. Αυτή η νέα σειρά είναι γεμάτη πρωτοποριακές τεχνολογίες, που αλλάζουν τον τρόπο ζωής των χρηστών με τεχνολογία inReach στον καρπό που κρατάει σε επαφή τους αθλητές και φίλους της περιπέτειας με την οικογένεια και τους φίλους τους και εισάγοντας για πρώτη φορά την απίστευτα φωτεινή οθόνη MicroLED σε ένα smartwatch ώστε οι χρήστες να βλέπουν χάρτες, στατιστικά, μετρήσεις υγείας και ευεξίας και πολλά άλλα όπως ποτέ άλλοτε.»

—Susan Lyman, Garmin Vice President of Consumer Sales and Marketing

Αφήστε το τηλέφωνο πίσω και μείνετε σε επαφή

Σχεδιασμένο για αυτές τις δραστηριότητες που καθιστούν αδύνατη τη μεταφορά τηλεφώνου, το fēnix 8 Pro έχει ενσωματωμένη τεχνολογία inReach.

Δορυφορική συνδεσιμότητα

Το fēnix 8 Pro χρησιμοποιεί την τεχνολογία inReach για να επιτρέψει σε εξερευνητές να ανταλλάσσουν μηνύματα και να στέλνουν μηνύματα ελέγχου τοποθεσίας.

• Γραπτά μηνύματα: Στείλτε και λάβετε μηνύματα κειμένου με όσους έχουν εγκατεστημένη την εφαρμογή Garmin Messenger™ στο smartphone τους ή σε συμβατό smartwatch Garmin.

• Μηνύματα ελέγχου τοποθεσίας: Στείλτε ενημερώσεις τοποθεσίας στην οικογένεια και στους φίλους σας ώστε να παρακολουθούν την πρόοδο του ταξιδιού σας.

Συνδεσιμότητα LTE (δεν υποστηρίζεται στην Ελλάδα)

Επιπλέον της αποστολής γραπτών μηνυμάτων ή της αποστολής μηνυμάτων ελέγχου τοποθεσίας, το fēnix 8 Pro μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση κλήσεων, την αποστολή φωνητικών μηνυμάτων, τον διαμοιρασμό συνδέσεων LiveTrack και την προβολή δελτίων καιρού όταν συνδέεται στο δίκτυο LTE.

• Φωνητικές κλήσεις: Πραγματοποιήστε φωνητικές κλήσεις από το ρολόι με άλλους χρήστες fēnix 8 Pro ή με όσους έχουν εγκατεστημένη την εφαρμογή Garmin Messenger στο smartphone τους.

• Φωνητικά μηνύματα: Επικοινωνήστε με την οικογένεια και τους φίλους σας ανταλλάσσοντας φωνητικά μηνύματα των 30 δευτερολέπτων. Οι παραλήπτες μπορούν να ακούσουν τα μηνύματα στην εφαρμογή Garmin Messenger.

• LiveTrack: Οι φίλοι και η οικογένειά σας μπορούν να ακολουθούν τις περιπέτειές σας με διαμοιρασμό τοποθεσίας LiveTrack και ελέγχους τοποθεσίας στο smartphone τους. Οι χρήστες μπορούν να ειδοποιούν την οικογένεια και τους φίλους τους όταν ξεκινάει μια συνεδρία LiveTrack, σε περίπτωση που θέλουν να τους ακολουθήσουν ή να επικοινωνήσουν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.

• Δελτία καιρού: Αποκτήστε πρόσβαση σε δεδομένα για τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες και σε δελτία καιρού για περισσότερες ημέρες ώστε να είστε προετοιμασμένοι για όσα θα συναντήσετε.

Δυνατότητα SOS με την υποστήριξη του Garmin Response

Όταν ενεργοποιείται ένα SOS, το fēnix 8 Pro θα στείλει ένα μήνυμα στο κέντρο Garmin Response℠, όπου μια εξειδικευμένη ομάδα συντονιστών έκτακτης ανάγκης βρίσκεται σε αναμονή ανά πάσα στιγμή. Από εκεί, το Garmin Response θα επικοινωνήσει με το χρήστη, με τις επαφές έκτακτης ανάγκης που έχει ορίσει, τους οργανισμούς έρευνας και διάσωσης και άλλες διαθέσιμες τοπικές υπηρεσίες. Παρέχουν ενημερώσεις στους χρήστες και τις επαφές έκτακτης ανάγκης σχετικά με την διάσωση, που περιλαμβάνει επιβεβαίωση ότι η βοήθεια βρίσκεται στο δρόμο, και παραμένουν διαθέσιμοι καθώς η διάσωση εξελίσσεται. Με σχεδόν δύο δεκαετίες εμπειρίας, η ομάδα Garmin Response έχει υποστηρίξει περισσότερες από 17,000 διασώσεις περιστατικών inReach σε πάνω από 150 χώρες σε όλες τις ηπείρους.

Πρωτοποριακή οθόνη MicroLED

Προσφέροντας ασύλληπτη φωτεινότητα με εξαιρετική λεπτομέρεια, το fēnix 8 Pro – MicroLED διαθέτει περισσότερα από 400.000 ανεξάρτητα LED προσφέροντας μέχρι 4.500 nits που το καθιστούν το πιο φωτεινό smartwatch που κατασκευάστηκε ποτέ. Το αποτέλεσμα είναι μία επαναστατική οθόνη που προσφέρει πλούσια χρώματα σε υψηλές πυκνότητες Pixel με ευρείες γωνίες θέασης και εξαιρετική ευκρίνεια ακόμα και στο άμεσο ηλιακό φως.

Ανθεκτικός σχεδιασμός, κορυφαίες λειτουργίες

Κατασκευασμένα για κάθε περιπέτεια, όλα τα μοντέλα fēnix 8 Pro έχουν αξιολόγηση για καταδύσεις και διαθέτουν στεγανά μεταλλικά κουμπιά, μεταλλικό sensor guard, οθόνη αφής AMOLED ή MicroLED και στεφάνη από τιτάνιο, ενώ έχουν ενσωματωμένο φακό LED για μεγαλύτερη ορατότητα σε σκοτεινά περιβάλλοντα.

Σχεδιασμένο για όπου σας οδηγήσει η περιπέτεια, το fēnix 8 Pro είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα εργαλεία Garmin για απόδοση, πλοήγηση, υγεία και ευεξία και λειτουργίες διασύνδεσης που περιλαμβάνουν βαθμολογία αντοχής, βαθμολογία ανάβασης, ημερήσιες προτάσεις άσκησης, προφορτωμένους χάρτες TopoActive, δυναμική πορεία μετ’ επιστροφής, εφαρμογή ECG, σύμβουλο ύπνου, Garmin Pay, Λειτουργίες ασφάλειας και εντοπισμού και πολλά άλλα. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε https://garmin.gr/.

To fēnix 8 Pro – AMOLED διατίθεται σε δύο μεγέθη, 47χιλ και 51 χιλ., και έχει μέχρι 27 ημέρες αυτονομία μπαταρίας σε λειτουργία smartwatch4 με προτεινόμενη λιανική τιμή που ξεκινάει από 1.199,99€. To fēnix 8 Pro – MicroLED διατίθεται στα 51 χιλιοστά και έχει μέχρι 10 ημέρες αυτονομία μπαταρίας σε λειτουργία smartwatch, ενώ η προτεινόμενη τιμή λιανικής του είναι 1.999,99€.

Κατασκευασμένα μέσα για τη ζωή έξω, τα προϊόντα Garmin έχουν φέρει την επανάσταση στη ζωή αθλητών, εξερευνητών και φίλων της υπαίθρου σε όλο τον κόσμο. Με δέσμευση να αναπτύσσουμε προϊόντα που βελτιώνουν την εμπειρία, εμπλουτίζουν τη ζωή και αυξάνουν την ηρεμία, στην Garmin πιστεύουμε ότι κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία να καινοτομήσουμε και να νικήσουμε το χτες.