Φέρνουν μετανάστες στις παραλίες της Θεσσαλίας - Real.gr

Φως στη δράση των Τούρκων μαφιόζων στην Ελλάδα ρίχνει η ΕΛ.ΑΣ., που συγκροτεί ειδική ομάδα για να τους αντιμετωπίσει.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Tις νέες πρακτικές των διακινητών παράτυπων μεταναστών από τα τουρκικά παράλια κατάφεραν να ανακαλύψουν η ΕΥΠ και το Λιμενικό, με τις Αρχές να προχωρούν τις προηγούμενες ημέρες στη σύλληψη δύο ατόμων που διηύθυναν τις μεταφορές. Οπως αποκαλύπτεται, τα κυκλώματα των διακινητών επιλέγουν πλέον να στέλνουν τους μετανάστες απευθείας στην ηπειρωτική χώρα, χρησιμοποιώντας ταχύπλοα που φτάνουν μέχρι τις παραλίες της Θεσσαλίας και της Εύβοιας. Ενορχηστρωτές της νέας παράνομης δραστηριότητας είναι οι Τούρκοι μαφιόζοι που ζουν στην Ελλάδα παριστάνοντας είτε τους «πρόσφυγες», που η κυβέρνηση Ερντογάν διώκει ως τρομοκράτες, είτε τους επιχειρηματίες που βρίσκονται στη χώρα μας δήθεν για να επενδύσουν τα χρήματά τους.

Οι ελληνικές Αρχές εκτιμούν πως στην Ελλάδα βρίσκονται περίπου 200 μέλη τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων, τα οποία εκτός από την παράνομη μετανάστευση κερδίζουν τεράστια ποσά από το εμπόριο ναρκωτικών. Για αυτόν τον λόγο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αλλά και οι επιτελείς του ελληνικού FBI είναι έτοιμοι να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα όσον αφορά την αντιμετώπιση των Τούρκων μαφιόζων στην Ελλάδα, δημιουργώντας στη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος ειδική ομάδα που θα λειτουργεί ατύπως ως αυτόνομο τμήμα. Το τμήμα θα στελεχωθεί με έμπειρους αξιωματικούς και αστυνομικούς, με μοναδικό αντικείμενο την αντιμετώπιση της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα.

Ακρα μυστικότητα

Εδώ και μήνες η ΕΥΠ δούλευε με άκρα μυστικότητα μια διασταυρωμένη πληροφορία που είχε στα χέρια της για τις νέες μεθόδους των διακινητών μεταναστών από τα παράλια της Τουρκίας. Επειτα από έρευνες και συγκεκριμένες παρακολουθήσεις τα στελέχη της ΕΥΠ διαπίστωσαν πως πλέον οι διακινητές δεν εστιάζουν απόλυτα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Αντιθέτως, χρησιμοποιώντας ταχύπλοα με θηριώδεις μηχανές περνούν όλο το πέλαγος μέσα στη νύχτα και αποβιβάζουν τους μετανάστες σε παραλίες και απομακρυσμένες ακτές της κεντρικής Ελλάδας, κυρίως της Θεσσαλίας και της Εύβοιας.

Τα στελέχη της ΕΥΠ με συστηματικές έρευνες χαρτογράφησαν τις κινήσεις του κυκλώματος και την κατάλληλη στιγμή ενημέρωσαν το Λιμενικό Σώμα για επικείμενη μεταφορά και αποβίβαση μεταναστών σε ερημική παραλία της Καρύστου στην Εύβοια. Πράγματι οι λιμενικοί κατάφεραν να εντοπίσουν 32 μετανάστες αλλά και τους δύο συνεργάτες των διακινητών, οι οποίοι ήταν φιλοξενούμενοι στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Ριτσώνας. Ο διακινητής στη θέα των λιμενικών, αλλά και των αστυνομικών της ΟΠΚΕ, που συνέδραμαν στην επιχείρηση, έβαλε μπροστά τις μηχανές του ταχύπλοου και εξαφανίστηκε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη θάλασσα. Αντίστοιχες μεταφορές, μέσα στη νύχτα, εκτιμάται ότι έχουν γίνει τους προηγούμενους μήνες και στην ακτογραμμή της Μαγνησίας και της Λάρισας.

Από αυτά τα νέα «δρομολόγια», οι Τούρκοι μαφιόζοι κερδίζουν ακόμα περισσότερα χρήματα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το «εισιτήριο» γι’ αυτές τις παράνομες μετακινήσεις προς την ηπειρωτική Ελλάδα κοστίζει έως και 9.000 ευρώ. Με αυτά τα χρήματα, τα κυκλώματα που έχουν παρουσία στη χώρα μας μεταφέρουν τους μετανάστες μέχρι την κεντρική Ευρώπη. Μετά την αποβίβασή τους στις ακτές, οι μετανάστες μεταφέρονται σε χώρους στο κέντρο της Αθήνας, όπου προμηθεύονται πλαστά έγγραφα και ταξιδεύουν προς προορισμούς όπως η Γερμανία και άλλες χώρες της βόρειας Ευρώπης. Σύμφωνα με άριστα διασταυρωμένες πληροφορίες της Realnews, τα στελέχη της ΕΥΠ θεωρούν βέβαιη την εμπλοκή της τουρκικής μαφίας στα κυκλώματα των διακινητών. Εκτιμάται μάλιστα πως η διεύθυνση της παράνομης δραστηριότητας γίνεται σε ελληνικό έδαφος από Τούρκους κακοποιούς οι οποίοι έχουν καταφέρει με την αγορά ακινήτων να γίνουν κάτοχοι της «χρυσής βίζας» που τους επιτρέπει να μετακινούνται ελεύθερα στα κράτη της Ε.Ε.

Ο «βασιλιάς»

Μια τέτοια εγκληματική ομάδα θεωρείται ότι συγκροτούσαν οι έξι Τούρκοι που συνελήφθησαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Αττική, έπειτα από πολύμηνες παρακολουθήσεις της ΕΥΠ. Το ελληνικό FBI είχε λάβει τις πληροφορίες για την ύπαρξη και τις κινήσεις των συγκεκριμένων ατόμων -που παράλληλα προέβαιναν και σε πανάκριβες αγορές ακινήτων- τα οποία έχουν άμεση σύνδεση με την τουρκική μαφία και μάλιστα σε ηγετικό επίπεδο. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος με μια άρτια συντονισμένη επιχείρηση εισέβαλαν σε τρεις πολυτελέστατες βίλες σε Ωρωπό και Μαρκόπουλο και συνέλαβαν τους έξι Τούρκους υπηκόους, ενώ κατασχέθηκαν μικροποσότητα ναρκωτικών και ένα όπλο. Στα γκαράζ εντοπίστηκαν πανάκριβα αυτοκίνητα, όλα με βουλγαρικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Οπως αποδείχθηκε από τις συνδυαστικές έρευνες της ΕΥΠ και της ΔΑΟΕ, ο φερόμενος αρχηγός αυτής της ομάδας είναι γνωστός στην Τουρκία με το προσωνύμιο «Ρέιζ», δηλαδή «βασιλιάς». Ο συγκεκριμένος λίγους μήνες πριν από τη σύλληψή του είχε αγοράσει έναντι 500.000 ευρώ μία πολυτελή βίλα στον Ωρωπό, εξοφλώντας μάλιστα άμεσα ολόκληρο το ποσό, ενώ στα συμβόλαια ως ιδιοκτήτρια και αγοράστρια του ακινήτου φαίνεται η μητέρα του. Με αυτήν την αγορά ο «βασιλιάς», ο οποίος δήλωσε επιχειρηματίας και διωκόμενος από το καθεστώς Ερντογάν, έγινε κάτοχος «χρυσής βίζας» και αμέσως άρχισε να πραγματοποιεί ταξίδια στην Ισπανία. Οπως αποδείχθηκε από τις παρακολουθήσεις που πραγματοποίησε η ΕΥΠ, αλλά και τις έρευνες της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα ταξίδια στην Ισπανία δεν ήταν για τουρισμό αλλά για δουλειές, καθώς στη συγκεκριμένη χώρα εδρεύει «κλιμάκιο» της μαφιόζικης οργάνωσης που φέρεται να ελέγχει ο «βασιλιάς», απασχολούμενο με το εμπόριο όπλων, ναρκωτικών και παράτυπων μεταναστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη οργάνωση χρησιμοποιεί την Ισπανία αλλά και τη χώρα μας ως διαμετακομιστικούς σταθμούς, προκειμένου να εισάγει και να διακινεί στην Τουρκία μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, κυρίως κάνναβης και κοκαΐνης.

200 Toύρκοι

Η υπόθεση αυτή ανέδειξε με τον πλέον εμφατικό τρόπο τη μέθοδο που κινούνται τα μέλη των τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων στην Ελλάδα. Οι Αρχές έχουν «χαρτογραφήσει» περίπου 200 Τούρκους μαφιόζους που έχουν βρει καταφύγιο στη χώρα μας και ουσιαστικά την έχουν μετατρέψει σε «στρατηγείο» για τον συντονισμό των παράνομων δραστηριοτήτων τους. Γι’ αυτόν τον λόγο και με τη σύμφωνη γνώμη του Μ. Χρυσοχοΐδη, οι επιτελείς του ελληνικού FBI μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα δημιουργήσουν τη νέα ειδική ομάδα που θα ασχολείται μόνο με τους Τούρκους μαφιόζους, οι οποίοι κρύβονται στη χώρα μας προσποιούμενοι τους αντικαθεστωτικούς και τους… επενδυτές. «Ηδη στις φυλακές έχουμε στείλει πάνω από 80 Τούρκους μαφιόζους που νόμιζαν πως στην Ελλάδα θα βρουν πρόσφορο έδαφος για τα παράνομα σχέδιά τους. Πρόκειται για ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό και όχι μόνο ελληνικό, καθώς η τουρκική μαφία έχει απλώσει τα πλοκάμια της σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο», λέει με νόημα στην «R» αστυνομικός που έχει γνώση των ερευνών για την τουρκική μαφία. Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται και αρκετοί που έχουν συμμετάσχει σε δολοφονικές ενέργειες και ανταλλαγές πυροβολισμών. Η νέα ειδική ομάδα, που θα λειτουργεί ως αυτόνομο τμήμα, αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα και μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου.

