Φεστιβάλ Καστελλορίζου «Πέρα από τα Σύνορα»: Μια γιορτή κινηματογράφου και πολιτισμού

Το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου «Πέρα από τα Σύνορα» έρχεται για ακόμη μια χρονιά με στόχο «να φέρει τον κόσμο στο Καστελλόριζο και να μεταφέρει το Καστελλόριζο στον κόσμο».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από τις 25 Αυγούστου έως και την 1η Σεπτεμβρίου το «Πέρα από τα Σύνορα» θα αποτελέσει τόπο συνάντησης για κορυφαίους δημιουργούς ιστορικού και κοινωνικοπολιτικού ντοκιμαντέρ, αλλά και για εκπροσώπους των γραμμάτων και των τεχνών από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Το διαγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ υψηλής καλλιτεχνικής αξίας όπως, μεταξύ άλλων, "The Greek of the Russian Empire" (Ρωσία), HAMADA (Σουηδία, Νορβηγία, Γερμανία), "A woman captured" (Ουγγαρία) "Our Territory" (Βέλγιο, Ιταλία), "Time to Leave" (Τουρκία), "To the Living" "Fatherland" "Deep Roots" (Γαλλία), "Hugo Blanco: Deep River" (Περού), "The Silence of Others", "Nowhere" (Ισπανία) "The Olden Heralds" (Κούβα), "Children Below Deck" (Αυστρία), «Ρίζες», «Το ξεχασμένο παρελθόν», «Tokei Maru», «Η Δεύτερη Ευκαιρία», «I Itsai Romni», «Μια ζωή» (Ελλάδα) και άλλες. Το τιμώμενο ακαδημαϊκό ίδρυμα είναι το University of York, ενώ το τιμώμενο μέσο μαζικής ενημέρωσης είναι το BBC4.

Το «Πέρα από τα Σύνορα» πλαισιώνεται και φέτος από ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Όσοι βρίσκονται εκείνες τις ημέρες στο νησί θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν την έκθεση φωτογραφίας για τους ANZAC (ευγενική παραχώρηση της Πρεσβείας της Αυστραλίας), να παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση «Οδυσσέας, ο Ήρωας της Καρτερίας» του Θοδωρή Γκόνη (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας), αλλά και να απολαύσουν μοναδικές μουσικές συναυλίες από τον Μπάμπη Τσέρτο (αφιέρωμα στον Γιώργο Κάβουρα) και το Μουσικό Σχολείο Παλλήνης (αφιέρωμα στη Μικρασιατική μουσική). Ακόμη θα λάβει χώρα Διεθνές Πάνελ με θέμα την «Πολιτική Ανυπακοή» (Civil Disobedience), στο οποίο θα συμμετέχουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και δημοσιογράφοι.

Το «Πέρα από τα Σύνορα» έχει συμπεριλάβει παράλληλες δραστηριότητες και για παιδιά, όπως τα μαθήματα κολύμβησης από τον βραβευμένο εκπαιδευτή Roberto Calich, την αφήγηση Μύθων του Αισώπου και λαϊκών παραμυθιών από τον χαρισματικό αφηγητή Δημήτρη Αβούρη, τις παραστάσεις Καραγκιόζη από το Θέατρο Σκιών Ξάνθης και τα μαθήματα για την Ομήρου Οδύσσεια από την θεατρολόγο Σουσάνα Καρδούλια. Από τις 26/8 ως και τις 31/8 τα παιδιά του Καστελλορίζου θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν πώς ακριβώς γίνεται μια έκρηξη, πώς να φτιάξουν μόνα τους σαπούνι και πώς να ανακυκλώσουν χαρτί μέσα από πρόγραμμα του Ιδρύματος Ευγενίδου. Θα παρατηρήσουν τον έναστρο νυχτερινό ουρανό και θα μάθουν να αναγνωρίζουν τα πλανητικά και αστρικά σώματα του γαλαξία μας, με τη βοήθεια των ειδικών του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Τέλος, σε συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο θα μάθουν περισσότερα για την ιστορία του Καστελλορίζου, αλλά και πώς να κάνουν εικονογράφηση παραμυθιού.